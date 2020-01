Altered Carbon: cosa aspettarsi dalla stagione 2

TV News

di Elena Arrisico - 22/01/2020 13:55 | aggiornato 22/01/2020 14:00

Netflix ha annunciato l'imminente ritorno di Altered Carbon con un teaser d'annuncio. L'uscita della seconda stagione è prevista per il prossimo 27 febbraio. Takeshi Kovacs avrà il volto di Anthony Mackie.

Altered Carbon sta per tornare con la sua seconda stagione.

A sorpresa, Netflix ha condiviso sui suoi canali social un nuovo teaser, che annuncia il ritorno della serie sci-fi: il prossimo 27 febbraio l’intera nuova stagione sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming.

La serie è basata sulla saga di tre romanzi scritti da Richard K. Morgan in cui si racconta la storia di un mondo in stile cyberpunk. Qui l’identità umana può essere contenuta in un supporto digitale che può essere scaricato nella “pila corticale” inserita nella colonna spinale di un corpo fisico. Le custodie - così sono chiamati i corpi - possono essere sintetiche, naturali o clonate e soltanto i più ricchi possono permettersi cambi infiniti di corpi uguali ai propri, oltre a possedere copie di backup delle proprie identità e ricordi, divenendo - se così si può dire - immortali.

Dai libri, è stata tratta la serie creata da Laeta Kalogridis che racconta le vicende di Takeshi Kovacs, ex-soldato e unico sopravvissuto di un gruppo estremamente abile di guerrieri interstellari.

L'uomo viene ucciso e la sua pila viene messa in stasi carceraria prima di essere scaricata – dopo 250 anni dalla sua “morte” - nel corpo di Elias Ryker, un agente di polizia di Bay City. L'uomo viene riportato in vita da Laurens Bancroft (James Purefoy), un uomo di più di 360 anni che pare si sia suicidato, perdendo i ricordi del suo ultimo backup risalente a 48 ore prima la sua morte. Non essendo convinto del proprio suicidio, l’aristocratico ingaggia Kovacs per indagare su quanto accaduto e guadagnarsi, in cambio, una nuova vita.

Cosa aspettarci dalla seconda stagione e da questo futuro distopico?

HD Getty Images Anthony Mackie vestirà i panni di Takeshi Kovacs nella seconda stagione di Altered Carbon

La prima stagione era ambientata nel 2384. La stagione 2 ci porta 300 anni dopo.

La storia si ispirerà alla trama del secondo romanzo, Angeli Spezzati (Broken Angels) e seguirà la vita di Takeshi Kovacs che, questa volta, avrà il volto di Anthony Mackie - Falcon nel Marvel Cinematic Universe –, che sostituisce Joel Kinnaman.

Kovacs dovrà risolvere nuovi misteri, continuando la ricerca del suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), fino ad approdare sul proprio pianeta di origine, Harlan.

TEA

Come riportato da LRMOnline, nella seconda stagione avremo modo di vedere anche Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Leibrecht e James Saito.

Nei flashback, inoltre, tornerà Will Yan Lee, che interpreta Takeshi Kovacs nel suo corpo originale.