Annunciato The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato dedicato a Geralt

di Stefania Sperandio - 22/01/2020 20:43 | aggiornato 22/01/2020 20:48

Netflix ha annunciato ufficialmente The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato dedicato all'universo di Geralt di Rivia.

Non c'è solo la seconda stagione di The Witcher, nei futuri piani di Netflix per Geralt di Rivia: l'emittente in streaming ha infatti annunciato ufficialmente The Witcher: Nightmare of the Wolf, film animato dedicato proprio al Continente e ai suoi protagonisti.

Un film animato per The Witcher

La notizia si era diffusa come indiscrezione quando il sito specializzato Redanian Intelligence aveva appreso dei lavori in corso sul film animato. Poche ore dopo, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di Netflix, che ha diramato la notizia attraverso i suoi canali social.

HD Netflix Nato come opera letteraria, poi diventato videogioco e serie TV, The Witcher si appresta a diventare anche un film animato

In un tweet, leggiamo:

Le indiscrezioni sono vere, stiamo lavorando a una nuova storia nell'universo di The Witcher. Il film animato, The Witcher: Nightmare of the Wolf, ci riporterà a una nuova minaccia che si fa avanti nel Continente.

L'annuncio conferma anche che la nuova produzione sarà firmata da Lauren S. Hissrich, già showrunner della serie con protagonista Henry Cavill, e da Beau DeMayo, che ha scritto il terzo episodio della stagione 1 e ne firmerà uno anche nella prossima.

Infine, viene anche anticipato che a occuparsi della realizzazione tecnica del film sarà Studio Mir, team di animazione coreano già noto – tra gli altri – per il suo lavoro su La Leggenda di Korra. Per Netflix, Studio Mir ha già realizzato anche Voltron: Legendary Defender e il cortometraggio dedicato a LEGO Elves.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Sul suo profilo, la showrunner commenta a sua volta la notizia:

È una grande giornata, oggi, nel mondo di The Witcher: ho tenuto questo segreto per più di un anno!

It's a big day here in #TheWitcher world -- and I've been keeping this one secret for over a year! https://t.co/9Rp1ftDO0p — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 22, 2020

Al lavoro sull'Incubo del Lupo

Difficile, al momento, anticipare quali eventi Nightmare of the Wolf potrebbe raccontare. La scelta del titolo (che significa Incubo del Lupo) sembra in ogni caso alludere al soprannome di Geralt, conosciuto come il Lupo Bianco e allievo della scuola del Lupo di Kaer Morhen, che dovrebbe quindi rimanere l'assoluto protagonista delle vicende.

Secondo quanto scritto sempre da Redanian Intelligence, dovrebbe essere proprio Henry Cavill a vestire ancora una volta i panni dello strigo, dando la voce alla sua controparte animata. Dovrebbe a sua volta fare parte del cast la doppiatrice Harriet Kershaw, che potrebbe anche aver svelato una possibile uscita del film nel 2020. Nella sua pagina online, infatti, l'attrice afferma di aver lavorato a un progetto legato all'universo di The Witcher in arrivo quest'anno, del quale non precisa però il titolo.

HD Netflix Henry Cavill è Geralt di Rivia nella serie The Witcher

Non rimane che attendere ulteriori dettagli su questo nuovo adattamento delle opere letterarie di Andrzej Sapkowski. Nel frattempo, i lavori sulla seconda stagione della serie TV stanno muovendo i loro primi passi: nel cast torneranno tutti i maggiori protagonisti, tra cui anche Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri) – con quest'ultima che avrà un ruolo più centrale.

L'appuntamento con i nuovi episodi è atteso per il 2021.