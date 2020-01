Arrivano i Funko Pop! di Cyberpunk 2077 (Keanu Reeves compreso)

VideogamesCuriosità

di Stefania Sperandio - 22/01/2020 16:48 | aggiornato 22/01/2020 16:51

Il videogioco di CD Projekt RED vedrà il lancio di una collezione di Funko Pop!: tra i personaggi rappresentati anche Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves.

La notizia del rinvio di Cyberpunk 2077 ha sicuramente spezzato il cuore degli appassionati, che ormai da diversi anni attendono di poter cominciare il loro viaggio nella fantascientifica Night City. In vista dell'arrivo del videogioco, però, è stata svelata una nuova serie di statuette Funko Pop!, che si rifanno proprio ai personaggi principali del gioco di CD Projekt RED.

Annunciati durante il 2020 London Toy Fair, questi Pop rappresentano il protagonista, V, in versione maschile (con anche una variante esclusiva della catena GameStop negli Stati Uniti) e al femminile. Inoltre, sono previsti due Pop di Johnny Silverhand, la rockstar interpretata da Keanu Reeves – che nell'edizione italiana del gioco sarà doppiata da Luca Ward.

La lista ufficiale dei Pop di Cyberpunk 2077, già presente sul sito Popinabox, ci rivela anche l'arrivo di un ulteriore personaggio, conosciuto come Takemura.

Ambientato in un distopico futuro e basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, Cyberpunk 2077 vi porrà nei panni del mercenario V, chiamato a una pericolosa ricerca negli anfratti più misteriosi di Night City. Il giocatore potrà esplorare liberamente la città e, promettono gli sviluppatori, avrà la possibilità di modificare l'andamento della storia con le sue decisioni e le sue azioni.

Takemura, personaggio di Cyberpunk 2077 svelato con il suo Funko Pop! ufficiale

A sua disposizione, oltre a vari armamenti, anche attrezzature utili per l'hacking e una lunga serie di potenziamenti fisici, in pieno stile cyberpunk. Sarà inoltre possibile tessere relazioni con gli altri personaggi e vivere dei veri e propri rapporti romantici.

Tutti i Pop! dedicati a Cyberpunk 2077 sono attualmente in prenotazione, con l'uscita attesa per maggio 2020. L'arrivo del videogioco, invece, è stato fissato per il 17 settembre, quando esordirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e sul servizio in cloud Google Stadia.