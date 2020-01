Cinema

22/01/2020

Action figure, scarpe, giocattoli e molto di più. Ecco il primo sguardo ufficiale alla linea di prodotti legati a Black Widow, prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Fra poco più di tre mesi il Marvel Cinematic Universe tornerà nelle sale. Ad aprire l'attesissima Fase 4 del franchise ci sarà Black Widow, primo film incentrato sull'eroina interpretata da Scarlett Johansson, a lungo richiesto dagli appassionati. E così, in parallelo all'uscita della pellicola, vedremo un'ampia linea di merchandise invadere gli scaffali di tutti i negozi. Dalle action figure ai giocattoli, passando per l'abbigliamento fino agli orologi, vedremo il logo di Vedova Nera spuntare ovunque. E dalle prime immagini pubblicate dei diversi prodotti si possono già dedurre alcune piccole anticipazioni su ciò che vedremo nel film.

Partiamo ad esempio dai giocattoli di Hasbro, che riproducono alcuni degli oggetti utilizzati dai personaggi nel film. Fra questi troviamo un guanto che riproduce l'equipaggiamento della protagonista, uno strumento che le abbiamo visto usare sempre più spesso nel corso dei diversi film, passando anche attraverso potenziamenti. Questo conferma quindi che lo rivedremo anche nella nuova avventura. Nella sua versione giocattolo presenta tre dardi NERF per replicare gli attacchi di Vedova Nera in maniera sicura e controllata.

Altrettanto interessante è lo scudo di Taskmaster, che si è mostrato per la prima volta nelle ultime immagini rilasciate del film. Si tratta di una riproduzione piuttosto fedele di quello visto nei fumetti, a partire dalla "T" arancione che lo decora. È interessante notare che presenta una spada al suo interno: sebbene sembri improbabile che nel film la vedremo alloggiata nello stesso modo, si tratta di un'altra aggiunta affascinante all'equipaggiamento del villain che promette uno stile di lotta ancora più variegato. La maschera inoltre presenta alcuni simboli sul visore, a prova del fatto che non è solamente uno strumento per nascondere la propria identità. Chissà che l'eccezionale memoria di Taskmaster non abbia, nella sua versione del MCU, un'origine tecnologica...

Rimanendo in casa Hasbro, troviamo ovviamente una serie di action figure Marvel Legends, in parte già rivelate in passato. Nella linea, come sempre, sono presenti personaggi provenienti sia dal film, sia dal mondo dei fumetti. Qui possiamo avere un'ulteriore conferma del ritorno dei bracciali di Vedova Nera, che apparentemente saranno parte dell'equipaggiamento anche della sua "sorella" Yelena. Spostando l'attenzione sull'action figure del Guardiano Rosso inoltre appare molto più in forma di quanto visto nei trailer. Possiamo forse aspettarci un flashback dei suoi tempi d'oro? Un ultimo dato interessante arriva dagli altri personaggi della linea: un cameo di Crossbones, Soldato d'Inverno o Dinamo Cremisi non sarebbe fuori luogo e magari la loro presenza nel merchandise ci anticipa proprio questo.

Tutt'altro genere di figure sono le Funko Pop! dedicate al film, ma che contengono due informazioni interessanti. La prima è che in una delle versioni di Taskmaster disponibili lo vediamo con degli artigli che ricordano moltissimo quelli di Black Panther. Non si tratta certo di una conferma della presenza dell'eroe del Wakanda nel film, ma lasciano intuire che il villain lo abbia incontrato, aggiungendo un altro stile di combattimento al suo curriculum. E, tenendo conto di possibili salti nel passato lungo il film, siamo sicuri che Taskmaster abbia affrontato l'attuale Black Panther T'Challa e non suo padre T'Chaka?

L'altro dettaglio che sta facendo discutere sono le misteriose fiale rosse che ha in mano Vedova Nera in una delle sue figure. Sembrano essere molto simili alle Particelle Pym usate da Ant-Man e Wasp e dai loro alleati. Non è chiaro quale ruolo possano avere nel film, ma sarà interessante scoprirlo.

Non manca poi ovviamente un set LEGO dedicato a Black Widow. Qui vediamo Natasha combattere ancora una volta contro Taskmaster, affiancata dalla sua alleata principale Yelena Belova. La presenza di un elicottero e altri veicoli lascia immaginare una scena ad altissimo contenuto action, anche se non è detto che si tratti di un set direttamente ispirato a una sequenza del film.

Chiudono l'elenco alcuni prodotti più lifestyle, come giacche, cuscini, orologi e scarpe ovviamente tutti marchiati Black Widow. Qui gli indizi su possibili sviluppi della pellicola sono ovviamente assenti, ma se volete un tocco Marvel alla vostra casa o al vostro look, potrebbero essere idee molto interessanti.

Qual è la vostra opinione sulla linea di merchandise dedicata a Black Widow? Quali sono gli indizi sul film che pensate siano presenti? E cosa vi aspettate da questa pellicola più in generale?

