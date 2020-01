Daniel Craig è aperto al sequel di Cena con delitto - Knives Out

Cinema

di Simona Vitale - 22/01/2020 14:31 | aggiornato 22/01/2020 14:35

Daniel Craig, che in Cena con delitto - Knives Out ha interpretato il sagace detective Benoit Blanc, sarebbe entusiasta di poter girare il sequel della pellicola di Rian Johnson. Ecco le sue parole.

L'attore britannico Daniel Craig, che tornerà a vestire per l'ultima volta nella sua carriera i panni di James Bond nel film No Time To Die di Cary Fukunaga (in Italia dal 9 aprile 2020), sarebbe entusiasta di partecipare al sequel di una recente pellicola che lo ha visto tra i protagonisti.

Parliamo di Cena con delitto - Knives Out, in cui Daniel Craig ha recitato accanto ad uno straordinario cast corale composto, tra gli altri, da attori del calibro di Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Toni Collette, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Craig, che nella pellicola diretta da Rian Johnson ha interpretato il detective Blanc, si è dichiarato entusiasta in merito ad una sua eventuale partecipazione al sequel:

Certo, vorrei interpretare di nuovo Benoit Blanc. Sarei al settimo cielo. Voglio dire, farei qualsiasi cosa per Rian. Se scrive qualcosa, io la recito. Certo che lo farò. Perché non dovrei? È stato molto divertente lavorare al film, ed è a questo che miri ogni volta. Miri a farlo funzionare. Ed è una una cosa che accade raramente, ma per quel film è avvenuta. Fantastico.

Del resto, lo stesso regista Rian Johnson (candidato all'Oscar per la sceneggiatura del film) ha confermato di essere molto interessato ad un sequel di Cena con delitto - Knives Out:

Ci sono molte cose che devono accadere: prima di tutto, devo scrivere una sceneggiatura che valga la pena [di realizzare], quindi vedremo. Non voglio anticipare nulla, ma è qualcosa che mi piacerebbe fare. Prima di tutto, perché mi sono divertito davvero tanto a lavorare con Daniel, e in secondo luogo, solo per l'idea di fare la stessa cosa che Agatha Christie ha fatto con Poirot e Miss Marple - realizzando qualcosa di completamente diverso con Benoit Blanc come detective. Le possibilità di farlo sembrano infinite in un modo davvero eccitante.

L'idea del sequel di Cena con delitto - Knives Out è sempre più concreta quanto allettante, soprattutto alla luce del fatto che il film, prodotto con "soli" 40 milioni di dollari di budget ne ha incassati oltre 278 di milioni in tutto il mondo, oltre ad essere stata osannato da buona parte della critica cinematografica.

La pellicola, che rappresenta un riuscito omaggio alla regina del giallo Agatha Christie, offre agli spettatori una situazione nella quale tutti, senza esclusione, possono essere il possibile assassino.

Cena con delitto - Knives Out si apre con Harlan Thrombey (Christopher Plummer), noto e agiato romanziere, trovato morto in circostanze misteriose nella sua sontuosa casa all'indomani della festa di compleanno per i suoi 85 anni

Il famoso detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito, viene chiamato ad indagare sulla faccenda sospettando sin da subito che la morte di Thrombey non sia stata naturale quanto frutto di un omicidio.

Restiamo in attesa di notizie ufficiali sul sequel che sicuramente renderebbe entusiasti i fan della Christie e non solo.

Via: EW