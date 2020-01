Inoltre, Longinus nasce da una coproduzione tra Publispei di Verdiana Bixio e BIM Produzione, società del gruppo Wild Bunch, in associazione con Riccardo Russo e presieduta da Antonio Medici. I due progetti sembrerebbero quindi essere ben distinti e non è così improbabile che Argento possa dunque lavorare parallelamente a due serie TV.

Il primo episodio , diretto appunto da Argento, vedrà protagonista il personaggio di Sharon Vieri, una bellissima attrice americana che, dopo alcune disavventure in quel di Hollywood, decide di ritirarsi in Italia, nella casa natale del padre. Ma nell’apparente tranquilla cittadina toscana di Alberi si aggira una figura molto inquietante che, pare, sia intenta a rapire le bambine. E nel suo mirino, ora, c’è Lisa, la figlia dodicenne di Sharon.

Come riportato da ANSA , questa serie TV nascerebbe da una coproduzione tra Iervolino Entertainment di Andrea Iervolino e Monika Bacardi, la società di produzione maltese Talulah (di cui fa parte Alberto Tarallo) e con la partecipazione produttiva e creativa di Alberto Tarallo, in collaborazione con Neo Art Producciones, società spagnola con sede a Barcellona.

