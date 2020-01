È morto Terry Jones dei Monty Python: aveva 77 anni

La famiglia ha annunciato la morte di Terry Jones. L’attore e regista britannico soffriva di demenza dal 2015. La diagnosi lo aveva portato a ritirarsi dalla vita pubblica, anche perché era stato colpito da afasia con perdita della parola.

Se ne è andato a 77 anni, ricordato da tutti come uno dei principali animatori dei Monty Python. Nell’annuncio la famiglia, infatti, ha sottolineato:

We're saddened to hear of the death of #MontyPython star Terry Jones pic.twitter.com/YrI26wCem2

Terry era originario del Galles e aveva frequentato l’Università di Oxford, dove conobbe Michael Palin. I due collaborarono agli spettacoli universitari e si ritrovarono a lavorare insieme come autori alla BBC.

Durante il periodo come autore televisivo, Terry aveva cominciato a sviluppare una certa intolleranza nei confronti della scarso controllo dei suoi testi. Fu così che nel 1969 diede vita con entusiasmo a una nuova trasmissione, Monty Python's Flying Circus, insieme a Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle e all’americano Terry Gilliam.

Gli sketch del gruppo, trasmessi a partire dal 5 ottobre del 1969 prima del meteo, ebbero un grande successo. Furono mandati in onda ben 45 episodi, caratterizzati dalla comicità surreale che ha reso noti i Monty Python in tutto il mondo. La trasmissione proseguì fino al 1974.

Sorry to hear of the death of Monty Python actor Terry Jones aged 77.....RIP pic.twitter.com/WSfdqEFW3b

Negli anni successivi, il gruppo realizzò anche due film: Monty Python e il Sacro Graal (1974), diretto da Terry Jones in collaborazione con Terry Gilliam, e Monty Python - Il senso della vita (1983) diretto solo da Terry Jones.

Terry si appassionò sempre di più alla regia e nel 1979 diresse i Monty Phyton in un film tacciato di blasfemia. Si trattava della pellicola Brian di Nazareth, ritenuta oggi un vero cult.

Nel corso degli anni, Terry continuò ad alternare l’attività di regista e documentarista a quella di scrittore di testi per bambini, mostrando tutto il suo eclettismo. Non solo, si concentrò anche sul periodo medievale scrivendo libri e girando documentari, che gli sono valsi persino una Laurea Honoris Causa dalla St. Andrews University.

Dopo 31 anni dall’ultimo film, Terry Jones si riunì ai suoi Monty Python con un tour teatrale trionfale, che è stato l’ultima delle sue fatiche.

Love that someone like Terry Jones can make me laugh and grin even after hearing of his death. Such a gift he’s left to the world. See buns below. 💝 pic.twitter.com/YKlaEYk6Fw