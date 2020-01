TV News

di Silvia Artana - 22/01/2020 11:56 | aggiornato 22/01/2020 12:00

Non una stagione di 6 episodi per la TV, ma una trilogia di film per il cinema. George R.R. Martin ha rivelato che i piani per Game of Thrones 8 all'inizio erano diversi.

A distanza di mesi dal (controverso) finale, Game of Thrones rimane un argomento caldissimo. E ancora una volta, a soffiare sul fuoco è stato George R. R. Martin. Come riporta C|Net, in una intervista con il magazine in lingua tedesca Welt, tradotta dall'utente di Reddit mellycafe, lo scrittore ha rivelato che un'eventualità presa in considerazione all'inizio era di concludere la serie con una trilogia di film per il cienma:

David Benioff e D.B. Weiss volevano chiudere la saga con 3 film dopo la stagione 7. C'era l'idea era di portare il finale sul grande schermo. È una cosa che è stata discussa seriamente 4 o 5 anni fa.

Ma l'ipotesi è stata bocciata da HBO:

I dirigenti hanno detto: 'Facciamo televisione, non cinema'. E se HBO realizza un film, come quello di Deadwood, lo fa per la TV, non per il grande schermo. In questo momento, tutto sta cambiando. Cosa arriva in sala adesso? C'è una grande confusione. Al giorno d'oggi, non sappiamo dove sia il confine tra cinema, streaming e televisione.

In realtà, la notizia che Il Trono di Spade avrebbe potuto finire con una trilogia di film per il grande schermo non è nuova. Come ricorda C|Net, Benioff e Weiss ne avevano già parlato a Entertainment Weekly, mentre erano impegnati a girare la terza stagione della serie.

In pratica, gli showrunner avevano pensato di portare Game of Thrones sul grande schermo per ottenere da HBO un budget adeguato a concludere la serie nel miglior modo possibile. Il network ha pensato che non fosse una buona idea (di fatto, avrebbe "tradito" gli abbonati) e l'ha cassata, ma ha comunque garantito ai due una montagna di denaro per finire la saga in maniera grandiosa. E a questo proposito, non si può certo dire che nella stagione 8 siano mancati i momenti spettacolari. Piuttosto, ad andare storto è stato altro.

Nell'intervista a Welt, GRRM è tornato a parlare anche della conclusione delle Cronache del ghiaccio e del fuoco:

I fan conoscono un finale. Non 'il' finale.

Per spiegare la sua affermazione (in modo particolare, in merito al destino di Daenerys), lo scrittore ha riproposto un paragone che aveva già utilizzato:

Quanti figli ha avuto Rossella O'Hara? Nel romanzo Via col Vento di Margaret Mitchell ha avuto 3 figli. Ma nel film ne ha avuto uno solo. Quale versione è quella vera? Quella con 3 o quella con uno? La risposta è: 'Nessuna delle due'. Perché Rossella O'Hara non esiste, è un personaggio immaginario, non una persona reale, che ha avuto davvero dei figli. Oppure, pensate a La sirenetta. C'è la versione della fiaba di Hans Christian Andersen e quella del film Disney. Qual è la vera sirena? Semplicemente, le sirene non esistono. Potete scegliere la versione che vi piace di più. In questo processo, i cambiamenti sono inevitabili.

Insomma, George R.R. Martin sembra voler dire che, quando The Winds of Winter e A Dream of Spring usciranno (se mai usciranno...), sapranno ancora sorprendere i fan. Anche se sembra proprio che sul Trono di Spade sederà lo stesso "vincitore" della serie.

Ma fino a che i romanzi non arriveranno in libreria, ognuno potrà immaginare (e sperare) per Daenerys, Jon e tutti gli altri il finale che preferisce...