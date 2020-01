Holly e Benji: arriva un nuovo videogioco di calcio per PS4, Switch e PC

VideogamesAnimazioneFumetti

di Andrea Guerriero - 22/01/2020 11:39 | aggiornato 22/01/2020 11:43

Dopo il reboot animato dello scorso anno, Holly e Benji tornano sui campi da calcio virtuali con un nuovo videogioco, in uscita nel corso del 2020 su PC e console di ultima generazione.

Quella di Holly e Benji è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni. Non solo per quanti erano bambini o adolescenti tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, letteralmente travolti da un anime a sua volta ispirato al manga di Yoichi Takahashi, ma anche per le generazioni più moderne, che con il recente reboot hanno potuto fare la conoscenza di Tsubasa Ozora e Genzo Wakabayashi.

Naturale allora che un franchise cult e in forte rilancio sia pronto a (ri)compiere il grande passo verso l'universo videoludico.

Dopo il discreto successo del videogame per dispositivi mobile - disponibile per il download gratuito da AppStore e Google Play -, il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno infatti annunciato di essere al lavoro su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, nuovo tie-in poligonale atteso su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Con il primo trailer, che fissa la data di uscita ad un generico 2020 - escludendo pure dai "giochi" la console di ultima generazione Microsoft, Xbox One -, possiamo avere un primo assaggio di quello che pare il titolo che tutti gli appassionati di Holly e Benji hanno sempre sognato.

Del tutto a sorpresa, il team di sviluppo sta pennellando un gioco di calcio di stampo decisamente arcade, in cui non mancheranno le spettacolari abilità e i colpi segreti dei personaggi coinvolti nel brand, tra protagonisti, comprimari e temibili avversari. Senza dimenticare l'utilizzo di quelle stesse inquadrature dinamiche che hanno reso la serie animata tanto amata dal pubblico, arricchite da un comparto tecnico che, proprio per fedeltà all'anime, utilizza un gradevolissimo chel-shading. Il tutto, per stessa ammissione di Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe, con un gameplay accessibile per i fan più accaniti della saga e per i neofiti:

Poter portare la licenza di Captain Tsubasa nel mercato occidentale con un nuovo gioco di calcio è un sogno che diventa realtà. aptain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!

Vi ricordiamo che una data di uscita ufficiale per Captain Tsubasa: Rise of New Champions su PC, PS4 e Nintendo Switch non è ancora stata annunciata. Nel frattempo, cosa ne pensate di questo nuovo videogioco? Ha saputo riaccendere la vostra passione per i campi da calcio più colorati del piccolo schermo?