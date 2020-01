CuriositàTV News La signora in giallo

di Simona Vitale - 22/01/2020 08:50 | aggiornato 22/01/2020 08:54

Anche Jessica Fletcher, la scrittrice sagace e intuitiva protagonista de La signora in giallo interpretata da Angela Lansbury, ha finalmente il suo primo Funko Pop! Ecco come ordinarlo.

Tra le più grandi e amate serie TV di sempre di genere poliziesco-investigativo c'è sicuramente La signora in giallo (Murder, She Wrote), interpretata da una brillante Angela Lansbury nei panni della scrittrice e improvvisata detective Jessica Fletcher.

Nel corso degli anni, il grande successo riscosso dalla serie ha originato un fitto merchandising riguardante l'amata signora in giallo. Eppure, i fan più attenti avranno sicuramente notato che sino ad oggi mancava qualcosa.

Ebbene Jessica Fletcher avrà il suo Funko Pop!, ovvero una minatura della sagace protagonista della serie TV. Questa apprezzatissima sorpresa è stata svelata durante la London Toy Fair 2020 (una delle più grandi fiere dedicate a giochi e giocattoli), in corso a Londra.

La figure, che ovviamente è stata realizzata in tipico stile Funko, ci mostra la nostra protatonista Jessica Fletcher con tanto di torcia, borsetta e impermeabile pronta ad aggirarsi per le strade di Cabot Cove (la fittizia cittadina del Maine dove è ambientata la serie) per risolvere il caso del giorno.

È già possibile preordinare il Funko Pop! de La signora in giallo (la cui altezza è di 11 cm) sui siti specializzati al costo di circa 10 euro (10,99 dollari), ma per la consegna dovrete attendere maggio 2020.

Andata in onda per 12 stagioni negli USA dal 1984 al 1996 (In Italia dal 1988) sull'emittente CBS, La signora in giallo è ricordata come una delle serie più amate che sono state trasmesse a cavallo tra gli anni '80 e '90. Un vero e proprio cult del piccolo schermo che racconta la vita quotidiana di Jessica Fletcher, insegnante oramai in pensione, vedova e scrittrice di grande successo, che vive a Cabot Cove, un paesino del Maine dove il tasso di criminalità è insolitamente notevole. Ogni episodio si caratterizza per un plot ben definito: una morte misteriosa che in qualche modo coinvolge la nostra eroina la quale, collaborando con polizia, sceriffi e detective di turno, riesce a risolvere il caso consegnando l'assassino alla giustizia.

Per molti anni si è parlato della possibilità che venisse realizzato un reboot della serie TV, progetto che sino ad oggi, però, non ha mai trovato concretizzazione e anzi sembra essere stato del tutto abbandonato.

Via: Bleeding Cool