Il sosia di Harry Styles lavora da Starbucks (e il web impazzisce)

di Rina Zamarra - 22/01/2020 11:02 | aggiornato 22/01/2020 11:06

È caccia senza sosta al sosia di Harry Styles: il web è impazzito per il doppione del cantante e tantissimi sono alla ricerca dell'indirizzo del locale dove lavora.

Harry Styles ha un sosia giovanissimo che lavora da Starbucks. La notizia ha fatto il giro del web grazie a un video postato da un gruppo di ragazzi su TikTok.

Gli autori del video erano in macchina e stavano facendo la loro ordinazione quando si sono resi conto della somiglianza tra l'addetto e Harry Styles.

Stando al nome sulla targhetta, il ragazzo si chiama Sean e il suo volto ricorda davvero quello del cantante al punto da aver scatenato una valanga di commenti al video. La questione sosia è subito diventata virale anche su Twitter.

Harry Styles has a doppelganger as a barista? Well, he definitely has hair and a face 🤔 pic.twitter.com/9MsUUI4PaE — Funbags McFuckstick™ (@mc_funbags) January 22, 2020

Tanti hanno chiesto l’indirizzo del locale per poter andare di persona a controllare la presunta somiglianza.

Secondo alcuni, infatti, Sean assomiglierebbe molto di più a Dylan O’Brien (Teen Wolf e The Maze Runner).

so where's the starbucks that @Harry_Styles doppelgänger works at? porque i want a picture !!! — daniela ♡ (@TrulyDanielaa) January 22, 2020

Ovviamente, la caccia non ha riguardato solo l’esatta collocazione del locale. Molti utenti si sono messi a cercare il profilo social di Sean per poterlo, evidentemente, contattare di persona.

Non potendo conoscere Harry Styles, i fan si accontenterebbero dunque di fare una foto o di scambiare quattro chiacchiere con il suo doppione. Una ragazza ha persino dichiarato di essere riuscita a trovare il locale, ma non ha condiviso la posizione con gli altri utenti (per fortuna!).

FOUND MANS @ FINALLY LMAO — anna (@90lwts) January 20, 2020

Sean non è comunque l'unico sosia la cui immagine è diventata virale in pochissimo tempo.

Nel 2015, la giovane scozzese Chelsea Marr ha fatto impazzire il web per la sua straordinaria somiglianza con Angelina Jolie.

Chelsea Marr looks more like Angelina Jolie and than Angelina Jolie pic.twitter.com/eqgxiP3DXi — ★ 乇ㄥㄚ丂丂卂 ★ (@calumskeys) January 18, 2017

Per non parlare dell'attenzione suscitata dal sosia di Ed Sheeran. Il cantante ha dovuto persino chiarire che le foto del piccolo presenti in rete non erano affatto sue foto da bambino. In effetti, il bimbo sembra il fratello minore di Sheeran!

Un altro caso di somiglianza eccezionale è quello tra la body builder Janice Garay e Jennifer Lopez.

#FamososAló | Janice Garay, ‘la gemela’ de Jennifer López que tiene a todos sorprendidos https://t.co/HqDMhgT7N1 pic.twitter.com/g9KymvEURI — Revista ALÓ (@ALOdigital) September 4, 2017

Sean non è affatto solo e, a quanto pare, tanti sosia di personaggi celebri potrebbero girare ancora indisturbati per il mondo!