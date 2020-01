Justice League Dark: in lavorazione film e serie TV!

TV NewsCinema

22/01/2020

La Bad Robot di J.J. Abrams, in accordo con WarnerMedia, si occuperà della lavorazione di film e serie TV dedicate a Justice League Dark, il gruppo di supereroi facente parte dell’universo DC. Non si sa ancora quali personaggi verranno portati in vita.

Justice League Dark sta per giungere sul piccolo e sul grande schermo con film e serie TV. Secondo quanto riportato da Deadline, la casa di produzione Bad Robot di J.J. Abrams, in accordo con WarnerMedia, starebbe lavorando a diversi progetti sia televisivi che cinematografici basati sul gruppo di supereroi nati nel 2011.

Pare che Hannah Minghella, direttrice cinematografica della Bad Robot e Ben Stephenson, direttore televisivo, si incontreranno presto con i potenziali scrittori per la lavorazione dei progetti, oltre che con gli agenti di alcuni attori. Al momento, comunque, non si sa ancora quali personaggi faranno parte del nuovo franchise.

La Justice League Dark è un gruppo di supereroi che fa parte dell’universo DC e che è comparso per la prima volta negli omonimi fumetti nel 2011. Del gruppo fanno parte John Constantine, Zatanna, Madame Xanadu, Shade, Deadman e The Changing Man: tutti con poteri soprannaturali, si ritrovano a combattere minacce magiche e demoniache al di fuori di quelle normalmente affrontate dalla tradizionale Justice League, di cui fanno parte Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman e Flash. Nel corso della serie, ad ogni modo, sono entrati a far parte del team anche altri personaggi tra cui Black Orchid, Doctor Mist, Pandora, Frankenstein e Nightmare Nurse, tra gli altri.

Sebbene non sia mai stato realizzato un live-action, esiste invece un film d’animazione del 2017 diretto da Jay Oliva. È ancora presto per stabilire se J.J. Abrams – creatore di Lost e regista di alcuni Star Wars e Star Trek - dirigerà uno di questi progetti. L’accordo raggiunto tra WarnerMedia e il noto produttore, regista e sceneggiatore durerà almeno fino al 2024, arco di tempo in cui verranno realizzati film, serie TV, ma anche giochi e altri contenuti di intrattenimento.

HD Getty Images J.J. Abrams, regista e proprietario della casa di produzione Bad Robot

Per quanto riguarda la lavorazione di Justice League Dark, Hannah Minghella lavorerà con il presidente della Warner Bros. Walter Hamada per la parte cinematografica, mentre Ben Stephenson si occuperà del lato televisivo con Peter Roth, Susan Rovner e Brett Paul.

Non ci resta che attendere per scoprire quali personaggi della Justice League Dark verranno portati a nuova vita, in questo nuovo interessante franchise!