Marvel's Avengers rinviato a settembre, omaggerà i fumetti (e ci sarà il romanzo)

di Stefania Sperandio - 22/01/2020 08:56 | aggiornato 22/01/2020 09:00

Il gioco Marvel's Avengers, che era atteso per maggio, è stato rinviato al mese di settembre. Gli sviluppatori anticipano alcuni dettagli, come la volontà di omaggiare i fumetti Marvel, piuttosto che i film del Marvel Cinematic Universe.

La notizia è arrivata un po' come una doccia fredda per tutti i fan dei supereroi Marvel, che ormai da diversi anni attendono di poter mettere le mani su Marvel's Avengers, ambizioso videogioco di Square Enix dedicato ai celebri Vendicatori. Inizialmente atteso per maggio, il gioco è però slittato al prossimo mese di settembre, come annunciato dagli sviluppatori di Crystal Dynamics. Scopriamo quindi i dettagli del rinvio e le più recenti informazioni su cosa i fan possono aspettarsi da questa avventura interattiva di Capitan America e compagni.

Il rinvio di Marvel's Avengers

Nel corso dell'E3 2019, tenutosi a giugno, il publisher Square Enix confermò che Marvel's Avengers sarebbe arrivato il 15 maggio 2020. Tuttavia, in seguito ai processi di sviluppo, il gioco è stato invece rinviato al 4 settembre 2020.

Nell'annuncio, condiviso sul loro sito ufficiale, gli sviluppatori spiegano:

Noi di Crystal Dynamics abbiamo sempre avuto chiara in mente l'intenzione di rendere Marvel's Avengers il videogioco per eccellenza dedicato agli Avengers. Per darci la possibilità di raggiungere questo obiettivo, abbiamo dovuto prendere la gravosa decisione di rinviarne la data d'uscita al 4 settembre 2020.

Il tempo extra guadagnato con questo rinvio, anticipano gli sviluppatori, sarà sfruttato per migliorare tecnicamente il gioco, oltre che per assicurarsi che raggiunga gli standard qualitativi che gli appassionati si aspettano da un produzione di queste dimensioni.

"Ci scusiamo per questo rinvio, ma siamo fiduciosi che varrà la pena di attendere" concludono gli autori, in una nota firmata da Scot Amos e Ron Rosenberg, a capo di Crystal Dynamics.

Più fumetto che film

Marvel's Avengers sarà un videogioco con meccaniche action-adventure, che consentirà di vestire i panni dei più celebri Avengers. Ciascuno dei protagonisti sarà caratterizzato da capacità uniche (che potrete sviluppare con un albero di abilità) e potrà interagire con gli altri eroi per mettere insieme degli attacchi altamente spettacolari. Inoltre, sarà possibile giocare sia da soli sia in compagnia, fino a un limite massimo di quattro persone contemporaneamente, che saranno chiamate a collaborare in specifici momenti.

Gli sviluppatori hanno confermato che il team principale degli eroi si comporrà di Iron Man, Capitan America, Hulk, Vedova Nera, Thor, Occhio di Falco e Ms. Marvel. Tuttavia, è già stato confermato che al lancio del gioco seguirà la pubblicazione periodica gratuita di nuovi contenuti, che aggiungeranno personaggi e scenari. In questo modo, hanno spiegato gli autori, si cercherà di replicare la ciclicità dell'appuntamento con le uscite degli albi a fumetti, ai quali il videogioco vuole rifarsi. Per questo stesso motivo, i personaggi non tenteranno di somigliare alle loro controparti del Marvel Cinematic Universe, ma proveranno invece a tenersi vicini agli originali dei fumetti.

Ci sarà anche il romanzo

Le vicende del gioco si svolgeranno a partire dall'A-Day, in cui i nostri eroi si ritroveranno a inaugurare un nuovo quartier generale a San Francisco. La situazione, però, degenererà rapidamente e, con un non meglio precisato incidente, si arriverà alla distruzione di buona parte della città e a quella che sembrerebbe essere la morte di Capitan America.

Dopo questa fatalità, gli eroi decideranno di sciogliersi – e sarà solo Kamala Khan, cinque anni dopo, a scegliere di partire per ricreare gli Avengers e scoprire la verità su quanto accaduto a Capitan America.

Square Enix, Marvel In Marvel's Avengers troverete i più celebri membri degli Avengers

Se questo sarà il soggetto del gioco firmato da Crystal Dynamics, è già stato confermato che chi è particolarmente appassionato del mondo degli Avengers potrà ingannare l'attesa per l'uscita del titolo anche con un romanzo prequel. Intitolato Marvel's Avengers: The Extinction Key ed edito da Titan Books, questo volume racconterà i Vendicatori prima della tragedia dell'A-Day, mentre saranno impegnati in un conflitto con un gruppo conosciuto come Zodiac.

Scritto da Greg Keyes, il romanzo di 384 pagine sarà la premessa ufficiale delle vicende del videogioco. Da scoprire, però, se e quando lo vedremo anche in italiano: per il momento, ne è confermata l'uscita in inglese per il 31 marzo prossimo.

Square Enix, Marvel

Marvel's Avengers arriverà su PC, PS4, Xbox One e sul servizio in cloud Google Stadia il prossimo 4 settembre. In attesa dell'uscita ecco le prime impressioni sul gioco.