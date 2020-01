Rambo: Last Blood in 4K UHD, quando la vendetta è ad altissima definizione

Cinema

di Lorenzo Bianchi - 22/01/2020 11:00

Mercoledì 22 gennaio Rambo: Last Blood arriva in Home Video con il suo carico di azione, violenza brutale e voglia di vendetta. La recensione della versione 4K UHD.

Dopo John Rambo del 2008, in pochi si sarebbero aspettati di rivedere sul grande schermo una nuova pellicola dedicata all'omonimo personaggio, nato dalla penna dello scrittore David Morrell e reso immortale da Sylvester Stallone.

Nel 2019, però, a distanza di poco più di dieci anni dall'uscita di quel lungometraggio, l'attore è tornato a vestire i panni del celebre veterano della guerra del Vietnam in Rambo: Last Blood, diretto da Adrian Grunberg.

In questo quinto – e a quanto pare ultimo – capitolo della saga, John ha ormai abbandonato da molto tempo le armi per dedicarsi anima e corpo all'allevamento di cavalli che il suo defunto padre gli ha lasciato a Bowie, in Arizona, dove vive con la sua vecchia amica Maria Beltran e sua nipote Gabrielle.

Quando quest'ultima viene rapita e spinta alla droga da alcuni membri di un cartello messicano, l'ex berretto verde si vede costretto a tornare in azione, scatenando una spirale di sangue e violenza che coinvolgerà chiunque lo circondi.

Uscito nelle sale lo scorso settembre, a partire da oggi 22 gennaio 2020 Rambo: Last Blood è finalmente disponibile in Home Video, nei formati DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K UHD.

Grazie a Eagle Pictures, che lo distribuisce per l'Italia, ho potuto visionare in prima persona una copia 4K UHD del film, proposta in un'elegante Steelbook contenente anche la sua versione in Blu-ray.

Il packaging di questa edizione, minimale ma davvero efficace, pone all'esterno un anziano ma minaccioso Rambo assieme al suo iconico coltello, mentre all'interno troviamo il veterano del Vietnam imbracciare un arco.

HD MondoFox Ecco come si presenta esternamente l'edizione 4K Steelbook di Rambo: Last Blood

Audio & Video

Primo film girato con macchina da presa DSMC2 con sensore Gemini 5K, Rambo: Last Blood trova nel suo trasferimento in 4K una qualità visiva davvero impressionante. Il quadro è infatti costantemente nitidissimo, in grado di valorizzare ogni più piccolo dettaglio sia nelle riprese ravvicinate, come quando la camera si sofferma sul volto stanco e segnato dal tempo di John o sui particolari del suo rifugio sotterraneo, che in quelle panoramiche.

Pur giocando prevalentemente con i toni caldi, la versione 4K di Rambo: Last Blood sorprende per come riesce a donare dinamismo e definizione perfino alle tonalità secondarie; il merito è sicuramente anche di una fotografia che esibisce un contrasto ottimamente bilanciato, con bianchi luminosi e splendenti e neri profondi e solidi.

Nel complesso, il distacco rispetto all'edizione Blu-ray non è abissale ma appare comunque significativo.

Parlando invece dell'audio, entrambe le tracce – sia quella originale che quella italiana – sono qui presentate in 5.1 DTS HD Master Audio. Se togliamo il fattore doppiaggio, per quanto riguarda effettistica, bilanciamento e potenza le due versioni sono dunque pressoché identiche.

Come ci si aspetterebbe da un film di Rambo, il sonoro da il meglio di sé nelle sequenze d'azione; un chiaro esempio è tutto l'inseguimento nel tunnel sotterraneo, in cui urla, spari ed esplosioni risuonano e riverberano da ogni canale del vostro impianto surround.

Inoltre, anche nei momenti più caotici, la voce dei personaggi rimane sempre ben comprensibile e definitiva. Doppiaggio italiano incluso.

HD MondoFox L'interno della Steelbook 4K del film mostra Rambo imbracciare il suo arco

Contenuti speciali

Parlando di contenuti extra, l'edizione 4K di Rambo: Last Blood propone, oltre al classico trailer, due featurette che non lasceranno delusi gli amanti della saga.

From First Note to Last Blood: musiche per il finale è un approfondimento, della durata di circa 17 minuti, in cui il compositore Brian Tyler illustra come ha dato vita allo score della pellicola, composta unendo elementi e melodie tratte dalle colonne sonore di Jerry Goldsmith per i primi tre Rambo a una partitura originale.

Making of di Last Blood, come dice il nome, è il lunghissimo - dura ben 50 minuti! - diario delle riprese del film. Ci sono dentro la genesi del lungometraggio, il backstage di moltissime delle scene più elettrizzanti del film e numerose interviste al cast. Da gustare, ovviamente, dopo aver visto la pellicola (perché pieno di spoiler).

Eagle Pictures

Informazioni tecniche