Curiosità

di Matteo Tontini - 22/01/2020 16:42 | aggiornato 22/01/2020 16:50

Il modello è stato creato in collaborazione con la NASA.

Il set è perfetto per chiunque desideri esporlo

I fan di LEGO che hanno anche la passione per lo spazio e tutto ciò che lo riguarda, potranno presto mettere le mani su un nuovo bellissimo set: la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Composto da 864 pezzi, sarà disponibile a partire dal 1° febbraio.

Il set (21321) proviene da un concorso che LEGO ha organizzato lo scorso anno, in occasione del decimo anniversario del suo programma Ideas. L'iniziativa consentiva agli appassionati di presentare concept che avrebbero voluto vedere trasformati in set veri e propri dall'azienda: la Stazione Spaziale Internazionale ha ottenuto ben 10.438 voti (precisamente il 45,6% di quelli totali della community), superando di gran lunga la concorrenza.

Per realizzare il prodotto finale e assicurarsi di non lasciare nessun dettaglio al caso, LEGO ha dichiarato di aver consultato la NASA. Il modello è provvisto del braccio robot Canadarm2 e di otto pannelli solari regolabili; viene fornito con un espositore, una piccola navicella spaziale costruibile e tre mini veicoli da carico. È possibile dare un'occhiata alla galleria di immagini in apertura dell'articolo.

Nella confezione sono presenti anche due minifigure di astronauti e un fascicolo di 148 pagine con affascinanti aneddoti sulla Stazione Spaziale Internazionale e informazioni sul fan che ha progettato il modello.

Non è la prima volta che LEGO si ritrova a collaborare con la NASA negli ultimi anni. Nel 2017, l'azienda ha pubblicato una replica del razzo Saturn V; più di recente, invece, ha consultato la nota agenzia spaziale statunitense per dare alla luce il lander lunare in occasione del 50esimo anniversario di Apollo 11.

Il set LEGO dedicato alla ISS costerà 69,99 euro, ma il prezzo potrebbe variare a seconda del Paese (per esempio, in Francia sarà venduto a 59,99 euro).

Via: The Brick Fan