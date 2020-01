The Prince: la serie satirica sulla Royal Family vista dal principino George

Non ho capito bene cosa sia successo, ma non c’era davvero altra opzione.

Sarebbe proprio l’addio di Meghan e Harry ad aver ispirato il progetto . Dopo la comunicazione ufficiale della Regina, sulla conseguenza per il nipote e la moglie, che avrebbero perso i titoli di Altezze Reali, Harry ha rilasciato un altro comunicato per chiarire la sua scelta.

Sarah Aubrey, responsabile di contenuto originale per HBO Max, ha dichiarato il proprio entusiasmo per il nuovo progetto.

A post shared by Gary Janetti (@garyjanetti) on Jan 21, 2020 at 11:36am PST

View this post on Instagram

Come riporta Variety , la serie, che sarà d’animazione e si chiamerà The Prince , è stata scritta dallo sceneggiatore e produttore Gary Janetti e si basa sul suo account Instagram.

È in arrivo una serie satirica, firmata HBO Max, sulla Royal Family britannica, ultimamente sulla bocca di tutti per l’evento ribattezzato dai media “Megxit”, ovvero l’addio di Meghan e Harry alla vita e agli impegni reali.

