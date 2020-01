The Rhythm Section, ecco il nuovo trailer del film con Blake Lively

Cinema

di Marcello Paolillo - 22/01/2020 10:33 | aggiornato 22/01/2020 10:38

Paramount Pictures ha pubblicato il nuovo trailer di The Rhythm Section, il film di Reed Morano basato sul romanzo di Mark Burnell. Guarda il video.

The Rhythm Section è il nuovo thriller scritto e diretto da Reed Morano, basato sull’omonimo romanzo di Mark Burnell.

Ora, dopo una lunga attesa, Eon Production e Paramount Pictures hanno pubblicato online il nuovo trailer del film, della durata di un minuto e mezzo circa (visionabile poco più in alto).

Il video ci mostra il personaggio di Stephanie Patrick (interpretata da Blake Lively) una donna in preda alla disperazione dopo la tragica morte della sua famiglia in un terribile incidente aereo, avvenuta tre anni prima. Ben presto Stephanie scoprirà però che lo schianto non è stato un vero e proprio incidente, cosa questa che la spingerà a mettersi alla ricerca dei responsabili.

Come nel romanzo originale di Burnell, la ragazza verrà reclutata da una organizzazione dell’Intelligence, sottoponendosi a un rigido addestramento per assumere l’identità di Petra (una terrorista tedesca) e di Marina (una donna d’affari londinese), intenta una volta per tutte a vendicare il massacro dei suoi cari.

HD Mondadori The Rhythm Section è edito in Italia da Mondadori

Prodotto da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, autori anche della serie dedicata a James Bond 007, The Rhythm Section vede nel cast anche Jude Law e Sterling K. Brown.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani a partire dal 31 gennaio 2020 e in quelli del Regno Unito il 21 febbraio 2020, distribuito da Paramount Pictures. Ancora non è stata resa nota una data di uscita - né un distributore ufficiale - per quanto riguarda l'Italia.