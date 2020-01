TV News

Che il mondo dia il benvenuto a un nuovo Capitan America!

Il mondo sta ancora piangendo la scomparsa dei suoi Vendicatori più rappresentativi, come Iron Man e Capitan America, ma le minacce sono sempre dietro l'angolo. Per cautelarsi, il governo degli Stati Uniti deve scegliere il suo nuovo supereroe simbolo.

Ignorando quindi le volontà di Steve Rogers, che aveva lasciato il suo iconico scudo all'amico Sam Wilson aka Falcon, gli Stati Uniti hanno ora il Capitan America scelto dalle alte sfere del governo, ovvero il militare pluridecorato John Walker aka U.S. Agent!

Dovrebbe partire da questo scenario la nuova serie TV live-action di Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier. A suggerirlo, dopo il rumor di qualche mese fa, sono le nuove immagini dal set dello show, pubblicate su Twitter da Page Six e che potete vedere qui sotto.

In entrambe le foto si può vedere l'attore Wyatt Russell, prima nelle vesti di militare, dove si può notare la targhetta sulla giacca con scritto il suo cognome: Walker. Nella seconda immagine, Russell indossa il costume da U.S. Agent (che ricorda molto quello di Capitan America) e tiene in mano anche lo scudo in vibranio che era appartenuto a Steve Rogers.

Seguono altre due immagini a figura intera di U.S. Agent, pubblicate su Twitter dall'account Red Lantern Reviews:

L'uniforme di U.S. Agent nella serie TV, che debutterà nel corso del 2020 sul servizio di streaming Disney+, è molto simile a quella vista nei fumetti, di cui vi è un esempio nell'immagine qui sotto:

Marvel Comics U.S. Agent e Falcon nei fumetti

In un modo o nell'altro, U.S. Agent dovrebbe venire ai ferri corti con Sam Wilson e Bucky Barnes. Non è ancora chiaro se John Walker possa far parte del piano machiavellico che, secondo le ipotesi, dovrebbe mettere in atto il Barone Zemo, forse portando in scena i Thunderbolts.

The Falcon and The Winter Soldier sarà composta da 6 episodi. Nel cast ci saranno Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, Emily VanCamp nelle vesti dell'Agente 13, Daniel Brühl nei panni del Barone Helmut Zemo e il già citato Wyatt Russell nel ruolo di John Walker/U.S. Agent.

Il servizio Disney+ sarà attivo in Italia a partire dal 24 marzo 2020.