Cinema

di Giuseppe Benincasa - 23/01/2020 09:52 | aggiornato 23/01/2020 09:57

Gli ingranaggi si stanno muovendo, Captain Marvel 2 è in produzione!

Era solo questione di tempo prima che Marvel Studios mettesse in produzione il sequel di Captain Marvel, dato che il film con Brie Larson è stato un successo globale da più di un miliardo di dollari di incasso.

Adesso, il sito The Hollywood Reporter svela che Marvel Studios ha messo ufficialmente in produzione Captain Marvel 2 (titolo provvisorio), affidando la sceneggiatura del film a Megan McDonnell, già sceneggiatrice della serie TV Marvel Studios WandaVision (prossimamente su Disney+). Inoltre, pare che si stia cercando un nome nuovo per la regia, che per il primo capitolo era stata affidata al duo Anna Boden e Ryan Fleck. I due sarebbero comunque in trattative per un nuovo progetto seriale legato al Marvel Cinematic Universe per Disney+.

Sempre secondo la fonte di THR, Marvel Studios spera di trovare al più presto una regista donna, per poi far uscire il film nel 2022.

Una ulteriore importante informazione riguarda il fatto che questo sequel, al contrario del primo capitolo, non sarà ambientato negli anni '90 ma dopo i fatti di Avengers: Endgame. Pare che ci siano buone possibilità di una ambientazione pressoché spaziale, per dare uno sguardo a come la galassia sia stata influenzata dalle azioni di Thanos e dalla guerra tra Kree e Skrull.

Ipotesi e collegamenti al resto del MCU

L'ingaggio di McDonnell alla sceneggiatura potrebbe dare un importante indizio sullo sviluppo di Captain Marvel 2.

Come scritto in precedenza, McDonnell fa parte dello staff di sceneggiatori che ha scritto gli episodi di WandaVision e, guarda caso, proprio in questo show sarà presente uno dei personaggi già visti al cinema in Captain Marvel, ovvero Monica Rambeau.

Mentre nel film Captain Marvel Monica Rambeau è solo una bambina, figlia di Maria Rambeau, in WandaVision apparirà adulta (interpretata da Teyonah Parris) come una delle protagoniste della serie. La conoscenza del personaggio da parte di McDonnell, potrebbe quindi risultare utile e fondamentale per la sceneggiatura di Captain Marvel 2, dove Monica potrebbe essere uno dei principali personaggi.

Qui sotto, al settimo secondo, potete vedere la piccola Monica, interpretata da Akira Akbar:

In WandaVision, Monica dovrebbe essere affiliata allo S.W.O.R.D. e nel secondo film dedicato a Carol Danvers potrebbe risultare un importante aggancio sulla Terra per Capitan Marvel, così come lo è stato in precedenza Nick Fury.