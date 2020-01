Una coppia di fortunati innamorati avrà l’onore di dormire nella casa di Giulietta nella notte del 14 febbraio 2020.

L’iniziativa è stata lanciata da Airbnb in collaborazione con il comune di Verona.

È la prima volta che la casa con il famoso balcone ospiterà una coppia al proprio interno, che verrà scelta tra tutte quelle che parteciperanno all’iniziativa scrivendo una lettera a Giulietta.

Gli autori della lettera più bella potranno addirittura dormire nel letto utilizzato da Franco Zeffirelli nel suo film Romeo e Giulietta del 1968.

The ultimate Valentine's gift - win a stay in the medieval home of Shakespeare's Juliet in Verona, Italy. 🌹 Rules apply. https://t.co/fXrCLId2tq pic.twitter.com/OSGQFWbE4C

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha commentato così l’iniziativa:

La casa di Giulietta ha subito un vero e proprio restyling in occasione dell’iniziativa. L’allestimento temporaneo, infatti, è stato pensato per riprodurre il calore di una vera dimora storica, con la sala da pranzo nell’ambiente principale e la stanza da letto arricchita con tanti piccoli elementi romantici.

Lo stesso balcone è stato rimesso a nuovo con una composizione floreale pensata per l’occasione. Persino le teche con gli abiti di Romeo e Giulietta usati da Zeffirelli sono stati spostati nel salone delle danze.

Per soggiornare nella casa di Giulietta a Verona basta andare sul sito di Airbnb e scrivere la lettera. Il contenuto è libero, ma ovviamente deve riguardare la propria storia d’amore. Le lettere possono essere inviare fino alle 23:59 del 2 febbraio 2020.

Tutte quelle inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. La giuria, composta da tre membri, sceglierà la lettera più bella secondo questi criteri:

L’ultimo parametro riguarda la misura in cui la lettera è in grado di cogliere l’essenza della storia di Giulietta.

In caso di vincita, la coppia avrà:

who will be joining me at this insanely gorgeous airbnb in fair verona pic.twitter.com/x1X8WO6PTK