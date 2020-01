Channing Tatum sarà attore e produttore del film Disney Bob the Musical

Cinema

di Mara Siviero - 23/01/2020 14:06 | aggiornato 23/01/2020 14:10

Channing Tatum lavorerà con Disney per realizzare la commedia musicale Bob the Musical nei panni di produttore e di protagonista.

Uno dei progetti più lunghi in sviluppo in casa Disney potrebbe finalmente vedere la luce grazie anche a Channing Tatum.

L’attore e ballerino americano, infatti, sarà protagonista e produttore di Bob the Musical, una commedia musicale targata Walt Disney Studios.

Tatum parteciperà alla produzione del film con la sua Free Association, insieme a Reid Carolin e Peter Kiernan. Tra gli altri produttori, vi saranno Tripp Vinson e Chris Bender.

Il film – di cui si è attualmente alla ricerca di un regista – è un progetto che ha subìto una lunga fase di gestazione durata ben sedici anni. Il primo concept, infatti, è stato sviluppato nel 2004 per poi essere ripreso in mano più volte sino ad adesso.

Sono tanti gli sceneggiatori che hanno cercato di dare vita al film, come Michael Chambon, Alan Loeb, Mike Bender, John August, Lowell Ganz e Babaloo Mandel, così come i registi che sono stati contattati nel corso degli anni. Tra i tanti, si segnalano Mark Waters, Adam Shankman, Phil Lord, Chris Miller e Michel Hazanavicius (tra l’altro, mentre era stato considerato quest’ultimo di era fatto il nome di Tom Cruise per il ruolo da protagonista).

Bob the Musical – che procederà sotto la supervisione di Jessica Virtue e Allison Erlikhman per conto di Disney – racconterà la storia di un ragazzo qualunque che, dopo aver preso un colpo alla testa, vedrà il suo peggiore incubo prendere vita: egli, infatti, si sveglierà e scoprirà di essere intrappolato in un musical.

Ad ora, il film non ha ancora una data d’uscita confermata, anche perché prima di questo titolo, Channing Tatum dovrà lavorare alla commedia road-trip Dog – di cui è co-regista, produttore, sceneggiatore e attore e che dovrebbe uscire il prossimo novembre - e dovrà dedicarsi anche al suo debutto alla regia con il film Carolin.

Via Variety