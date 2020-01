CelebrityCinema

di Alessandro Zoppo - 23/01/2020 11:07 | aggiornato 23/01/2020 11:11

Dimenticate l'ultima apparizione pubblica dell'attore alla premiere di Dumbo: alcuni scatti rubati con un look "silver fox" hanno fatto molto discutere.

Le riprese di The Batman, il nuovo film sul Cavliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson, sono in corso a Los Angeles. Il set è segretissimo e i dettagli sulla trama scarseggiano. Ad oggi sappiamo soltanto del cast (Pattinson, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Zoë Kravitz e Andy Serkis in quelli di Catwoman e Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quello del commissario Gordon e John Turturro che presterà il volto al boss Carmine Falcone), della regia di Matt Reeves e della data d'uscita statunitense: il 25 giugno 2021.

Colin Farrell sarà il Pinguino, uno dei nemici più acerrimi dell'Uomo Pipistrello, e le immagini dell'attore circolate in rete qualche giorno fa hanno mandato in fibrillazione i fan. Farrell è stato fotografato a Los Angeles con un look singolare: pizzetto, baffetto e capelli bianchi. Un aspetto che il Daily Mail, che ha pubblicato per primo le immagini, definisce "silver fox". È proprio questa la chioma d'argento del nuovo e sempre più spietato Oz Cobblepot?

Colin Farrell is a silver fox as the 43-year-old actor goes for an early-morning coffee run in Los Angeles https://t.co/KnleWGu2jq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 18, 2020

New pics!

Colin Farrell headed out for some ice cream in Los Angeles, January 18, 2020.#colinfarrell pic.twitter.com/oS1eAhFniI — Colin Farrell Updates (@CFarrellUpdates) January 19, 2020

Il divo irlandese, pizzicato mentre compra due caffè da Starbucks, è apparso in tuta scura e sneakers beige, e appesantito da qualche chilo in più. La versione del Pinguino di Farrell sarebbe quindi più affascinante di quella memorabile offerta da Danny DeVito nel Batman di Tim Burton: un mix tra il Percival Graves di Animali fantastici e dove trovarli e il veterano Holt Farrier del remake di Dumbo?

La realtà è un'altra: Farrell non avrebbe affrontato una particolare trasformazione (capelli a parte) per diventare il villain di Gotham perché non ha ancora iniziato le riprese di The Batman. L'ha confermato l'attore stesso nel corso di un'intervista concessa al talk show di Ellen DeGeneres.

I capelli grigi paparazzati dai fotografi si devono ad un "tragico errore": Farrell è reduce dai ciak di The North Water, una mini-serie con Jack O'Connell nella quale ha interpretato un crudele ramponiere nelle lande desolate dell'Artico. Il look da "volpe argentata" si deve alla ricerca del colore perfetto per questo show BBC: l'attore ha provato diverse tinte, tra cui questa d'argento, prima di far tornare i capelli al consueto castano scuro. Lo stesso vale per l'aumento di peso: nel programma è apparso infatti in ottima forma.

Reeves continua a celare il mistero su come sarà il nuovo Pinguino, come ha fatto in un tweet apparso sul suo profilo poco dopo l'annuncio del casting di Farrell.

L'attore, intanto, è impegnato nella promozione di The Gentlemen, il ritorno di Guy Ritchie alla crime comedy degli esordi Lock & Stock e Snatch. Il film, in uscita nel Regno Unito il 24 gennaio e nelle sale italiane dal 7 maggio, avrà il solito cast stellare, nel quale Farrell affianca Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, Michelle Dockery e Jeremy Strong.

Cosa ne pensate dell'arruolamento di Farrell in The Batman? Il suo Pinguino sarà davvero completamente diverso dalle versioni del passato?