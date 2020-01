Insomma, l’idea di Villeneuve sarebbe quella di realizzare un film che non sia un seguito, un prequel o che abbia legami con Blade Runner e Blade Runner 2049, ma di dare vita ad un progetto che si regga in piedi da solo e che possa comunque appartenere a quell'universo futuristico, popolato da umani e replicanti.

Il problema sta nella parola ‘sequel’. Penso che il cinema abbia bisogno di storie originali. Ma se mi si chiede se mi piacerebbe rivisitare questo universo in maniera differente, posso dire di sì. Dovrebbe essere un progetto a sé stante. Qualcosa non connesso agli altri due film. Una storia noir ambientata nel futuro… A volte mi sveglio di notte, sognandola.

In occasione dell’uscita della classifica di Empire riguardo i 100 migliori film del secolo (quindi degli ultimi vent’anni, in quanto ci si riferisce al ventunesimo secolo), Villeneuve ha raccontato della sua esperienza in Blade Runner 2049 – posizionato al 45° posto – asserendo che potrebbe non aver chiuso con questo universo.

Anche se il regista sta attualmente lavorando al film Dune , è rimasto comunque ancorato al mondo di Blade Runner - e non è detto che non ci rimetta piede!

Per Denis Villeneuve la scoperta del mondo di Blade Runner non è terminata con Blade Runner 2049, ma potrebbe proseguire un nuovo film dalla storia indipendente.

