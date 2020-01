TV News Grey's Anatomy

[Spoiler!]

di Verdiana Paolucci - 23/01/2020 16:31 | aggiornato 23/01/2020 16:35

Il nuovo arrivato, il pediatra Cormac Hayes (soprannominato McWidow), potrebbe essere un ostacolo nella relazione tra Meredith e DeLuca? Ecco le anticipazioni di Krista Vernoff.

Grey's Anatomy potrebbe appena aver introdotto un nuovo triangolo amoroso.

La seconda parte della sedicesima stagione inizierà con l'atteso crossover con Station 19, come accennato in precedenza. Al di là della tragedia che coinvolgerà alcuni personaggi di entrambe le serie, altri dottori del Seattle Grey Sloan saranno particolarmente impegnati dal punto di vista personale.

Justin Chambers ha lasciato il cast di Grey's Anatomy, pertanto non vedremo più Alex Karev. Questo addio potrebbe in qualche modo influenzare la storyline di Jo? Nel finale di metà stagione, ossia l'episodio 16x09, la moglie di Karev ha essenzialmente rapito un neonato dalla caserma di Station 19; Amelia, invece, ha scoperto che Link potrebbe non essere il padre di suo figlio (forse è Owen?); la Bailey ha avuto un aborto, mentre suo marito Ben è uno dei personaggi rimasti coinvolti nel disastroso incidente al bar.

E Meredith?

La protagonista di Grey's Anatomy, dopo aver quasi rischiato di perdere la licenza medica, ha trovato il supporto di ex colleghi come Cristina Yang, che le ha inviato un "regalo" speciale: un affascinante pediatra irlandese di nome Cormac Hayes (che lei ha soprannominato McWidow per un semplice motivo: anche lui come Meredith è rimasto vedovo).

L'ingresso del nuovo dottore coincide con la crisi tra Meredith e DeLuca, ma qualcosa ci dice che la sua presenza complicherà ulteriormente la situazione della coppia.

In un'intervista con TV Guide, fatta in occasione dei TCA press tour, la showrunner di Grey's Anatomy e Station 19, Krista Vernoff ha anticipato in che modo McWidow si insinuerà tra i MerLuca e se tra loro è davvero finita.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il noto magazine americano ha chiesto se vedremo altre scene hot come quella in ascensore, in cui sono rimasti bloccati un intero episodio nella scorsa stagione. Se questa fosse l'ultima stagione dello show, sarebbe andata in un'altra direzione. Ma quando hai a disposizione altri 50 episodi da riempire, una scena hot in un ascensore non condiziona il bisogno narrativo di raccontare storie drammatiche. View this post on Instagram ❤️ Per #SanValentino #GreysAnatomy15 parla italiano 🇮🇹 #greysanatomy #malatidigreys #greysanatomyit @ellenpompeo @giacomo_gianniotti #meredithgrey #andrewdeluca #giacomogianniotti #ellenpompeo A post shared by FoxLife (@foxlifeit) on Feb 14, 2019 at 4:05am PST E il "regalo" di Cristina complicherà le cose tra i MerLuca? È un regalo complicato. Lui è un sexy irlandese, vedovo e padre di due figli. Sembra l'uomo perfetto per Meredith che si porrà la stessa domanda che molti di noi si sono chiesti da quando i "MerLuca" sono diventati una coppia. Quest'uomo potrebbe essere abbastanza per Meredith? È abbastanza maturo o al suo pari? C'è bisogno di qualcuno che faccia quella parte per rispondere a quella domanda. In altre parole, sì: ci troviamo di fronte a un nuovo e potenziale triangolo amoroso. Ma McWidow sarà l'uomo giusto per Meredith? Lo scopriremo nel corso di questa stagione.

Grey's Anatomy 16 torna su FoxLife, canale 114 di SKY, il 24 febbraio con i nuovi episodi.