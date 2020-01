Half-Life: l'intera serie è gratis su Steam per l'uscita di Alyx

Videogames

di Andrea Guerriero - 23/01/2020 08:42 | aggiornato 23/01/2020 08:47

Aspettate l'uscita di Half-Life Alyx giocando gratis tutta la leggendaria serie FPS di casa Valve su Steam.

Il nome Half-Life ha la capacità di far emergere sentimenti assai contrastanti nei cuori dei videogiocatori. Dalla nostalgia alla speranza, passando pure la rabbia e la rassegnazione.

Nostalgia per una saga che non ha solo ridefinito il genere degli sparatutto in prima persona, rivoluzionandolo con l'introduzione di una trama complessa e cutscene al tempo spettacolari, ma che ha pure saputo varcare con disinvoltura le soglie dell'Olimpo videludico. Speranza, invece, per quell'annuncio di un terzo capitolo che non vuole assolutamente saperne di concretizzarsi, lasciando a bocca asciutta - e in preda alla rassegnazione, per l'appunto - milioni di fan là fuori.

L'eccitazione è invece dovuta al recente reveal da parte di "mamma" Valve di Half-Life Alyx, la prima esperienza VR ambientata in quello stesso affascinante universo che abbiamo imparato a conoscere - e ad amare - nel lontano 1998, e dal debutto ufficiale fissato per il mese di marzo da un primo trailer.

Per attendere il lancio in modo assai più eccitante e molto probabilmente per far avvicinare le nuove generazioni alla saga - assente dalle scene dal 2007 -, Valve ha reso pure free-to-play tutti gli episodi di Half-Life, compresi gli spin-off. Si tratta dunque di Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode One e Half-Life 2 Episode Two, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift e addirittura Team Fortress Classic. È importante sottolineare che i giochi non saranno regalati, ma accessibili senza costi solo fino all'uscita di Alyx. Dopo non sarà più possibile giocarci, a meno che non decidiate di acquistarli su Steam.

Da quello che sappiamo di Half-Life Alyx, il titolo in realtà virtuale sarà ambientato prima degli eventi di Half-Life 2, con i due episodi ad avere in comune caratteristiche ed elementi della storia, così come alcuni personaggi. Non vi sembra allora un'ottima occasione per rispolverare la serie o scoprirla per la prima volta?