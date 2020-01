AnimazioneTV News I Simpson

di Massimiliano Rincione - 23/01/2020 14:34 | aggiornato 23/01/2020 14:42

Quali sono i migliori riferimenti ai grandi classici Disney ne I Simpson? Scopriamolo assieme, tra Il Re Leone e Frozen!

Se ci sono due cose che tutti amano, non prendiamoci in giro, sono I Simpson e i classici Disney. Da un lato, d'altronde, parliamo di una delle sitcom animate più belle di tutti tempi, nonché la più famosa di sempre e quella capace di sdoganare argomenti di ogni tipo tramite una satira pungente sotto ogni punto di vista, incluso quello politico. Dall'altro, invece, non è che ci sia poi bisogno di tanti giri di parole.

Sì perché i classici Disney sono stati per molti una culla visiva per la propria crescita, per il passaggio dall'età infantile a quella preadolescenziale, tra lacrime, canzoni cantate a squarciagola e risate sopra quelle videocassette o, se siete di qualche generazione più avanti, su quei DVD. Poco importa se il vostro film preferito sia Il Re Leone piuttosto che Bambi, passando per La Sirenetta, Hercules, Pocahontas e Mulan. Tutti, d'altronde, avranno un ricordo legato ad uno di questi o ad altri capolavori d'animazione di casa Disney, e proprio per questo, negli anni, I Simpson ci hanno omaggiato di alcuni tra i tributi più divertenti e a tratti dissacranti ispirati a queste pellicole!

I tributi ai classici Disney

Se siete alla ricerca dei migliori tributi de I Simpson ai classici Disney, comunque, siete nel posto giusto: il canale YouTube ufficiale della multinazionale ha infatti pubblicato un video di due minuti in cui sono stati inclusi alcuni tra i migliori omaggi alle varie pellicole animate più amate da tutti.

La clip si apre con una sequenza di Steamboat Willie, corto del 1928 diretto da Walt Disney e Ub Iwerks e dedicato tutto a Topolino. Si prosegue poi con la citazione a Biancaneve, con Boe, Barney, Homer, il signor Burns, Lenny ed altri intenti ad andare a lavorare con un immancabile motivetto che sicuramente vi ricorderà qualcosa. Si prosegue poi con Mary Popp... cioè, Shery Bobbins. Ricordate la storia, no? Questa strana copia di Mary Poppins provò a cambiare la famiglia Simpson, finendo in depressione e facendo una pessima fine venendo risucchiata dal motore di un aereo. Andando avanti possiamo trovare omaggi a Il Re Leone e, soprattutto, a Lilli e il Vagabondo, di cui vi sono più riproposizioni della famosa scena dello spaghetto. Proseguiamo poi con le varie citazioni a La Sirenetta e, soprattutto, a Frozen, con la meravigliosa gag del divano in cui vediamo Lisa nei panni di Elsa e Homer versione Olaf che, per non smentirsi mai, mangia anche il suo naso!

Mancano, tutta via, alcune citazioni degne di nota e che, giocoforza, non potevano essere inserite in un video di soli due minuti. D'altronde, sono stati tantissimi gli omaggi de I Simpson ai film Disney, anche in piccoli frame come ad esempio quello in cui è possibile vedere Lotso di Toy Story 3 - e anche Palla di Neve 1, 2, 3 e 5, non il 4 chiamato anche Coltrane -. Da non dimenticare poi il vago riferimento a Pocahontas con Sacagawea, indiana nativa americana dalle fattezze lisiane e che viene chiamata da Clark proprio col nome della principessa Disney. Ultimo, ma non per importanza, anche l'arrivo degli avvocati Disney quando il preside Skinner definisce la scuola elementare di Springfield il posto più felice sulla terra!

Avevate dimenticato questo momento, vero?

Questi e tutti gli altri tributi ai classici Disney sono comunque contenuti nelle varie stagioni de I Simpson. Qual è il vostro preferito?