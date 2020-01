Videogames

di Silvio Mazzitelli - 23/01/2020 10:40 | aggiornato 23/01/2020 10:45

Tra rimandi e la nuova generazione prossima all'arrivo, ecco quali sono i videogiochi da non perdere nel 2020.

Il 2020 videoludico è iniziato in maniera strana. In circa due settimane dall’inizio dell’anno nuovo sono già stati scombussolati i piani d’uscita dei titoli di maggior richiamo: da un giorno all’altro sono stati rinviati Final Fantasy VII Remake, che ora uscirà il 10 aprile invece che il 3 marzo, e Marvel’s Avengers, sempre pubblicato da Square Enix, che è slittato a settembre; altro titolo che ha subito la stessa sorte è Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, con un ritardo di ben cinque mesi, passando da un’uscita prevista per il 16 aprile al 17 settembre.

Nonostante quest’inizio pieno di rimandi, è innegabile che il 2020 sia un anno che promette molto dal punto di vista videoludico, anzi, ha tutto il potenziale per essere una delle annate migliori degli ultimi tempi. Basti pensare agli importanti arrivi previsti nei prossimi mesi, tra cui i già citati Cyberpunk 2077 e Final Fantasy VII Remake, e non dimentichiamo l’arrivo di altri pezzi da novanta come The Last of Us 2. Ma il 2020 sarà anche l’anno d’uscita della nuova generazione di console, con PlayStation 5 e la nuova Xbox Series X in arrivo per il prossimo inverno.

Da queste premesse potete dunque capire perché il 2020 possa essere un anno davvero speciale per chi ama i videogiochi. Per non perdersi nella marea di uscite dei prossimi mesi, ecco un riassunto dei dieci titoli a mio parere più interessanti in arrivo quest’anno: un promemoria che potrà esservi utile per segnare nel calendario l’arrivo di alcuni grandi videogiochi e non solo (rimandi permettendo!).

Doom Eternal

Il 20 marzo arriverà Doom Eternal, seguito del reboot uscito nel 2016, che diventò subito uno degli sparatutto più belli di questa generazione. Nel nuovo titolo, la Terra è stata invasa dalle forze infernali e gran parte della popolazione è stata massacrata. Starà al Doom Slayer, il nostro brutale protagonista, fare piazza pulita di nemici in mezzo a questo disastro. Il titolo offrirà un gameplay ancora più dinamico e ricco sotto ogni punto di vista, con nuove armi, nuove abilità e tanti nuovi demoni da massacrare con le brutali uccisioni epiche già viste nel capitolo precedente. Questa volta sarà l’inferno a bruciare.

Resident Evil 3

Dopo il grande successo del remake di Resident Evil 2, arriva a poco più di un anno di distanza il rifacimento in chiave moderna anche del terzo storico episodio. Stavolta la protagonista sarà Jill Valentine, reduce delle forze speciali di polizia denominate STARS, che dovrà vedersela con il Nemesis, un’arma biologica da incubo che non si fermerà davanti a nulla pur di uccidere ogni membro degli STARS. Il titolo, oltre alla campagna di gioco single player, avrà anche una modalità multiplayer chiamata Project Resistance, che vedrà un gruppo di giocatori impegnati a fuggire da una sorta di prigione piena di trappole e invasa da zombie e altri mostri.

Questa prigione, insieme alle sue creature, sarà controllata da un altro giocatore, che dovrà far di tutto per impedire ai suoi avversari di fuggire. Resident Evil 3: Nemesis arriverà il 3 aprile; se avete già avuto gli incubi con Mr. X nel remake del 2, potete già iniziare a tremare.

Final Fantasy VII Remake

Square Enix

Previsto inizialmente per il 3 marzo, Final Fantasy VII Remake arriverà invece un mese dopo, più precisamente il 10 aprile. Il titolo di Square Enix è il rifacimento di uno dei giochi di ruolo giapponesi più importanti di sempre, infatti il settimo capitolo è da molti considerato il migliore della longeva serie, tanto che è stato proprio merito suo se nel lontano 1997 si iniziarono ad aprire le porte a questo genere di titoli, fino ad allora confinati principalmente nella terra del Sol Levante.

Final Fantasy VII Remake è il primo capitolo di un numero di titoli ancora non precisato, che ripercorrerà tutta la storia dell’originale. Il gioco di prossima uscita si concentrerà sulla parte iniziale della vicenda, ambientata a Midgar, la grande megalopoli comandata con il pugno di ferro dalla Shinra, la corporazione che controlla il mondo. Ancora una volta vestiremo i panni di Cloud, Barret, Tifa e Aeris nella loro lotta per salvare il pianeta dalla distruzione. Il titolo avrà meccaniche legate al combattimento nuove e più action, ma con una grande attenzione al sistema visto nel gioco originale, con la possibilità di utilizzare anche una modalità classica. Anche la storia rimarrà fedele a quanto visto nel lontano 1997, ma con diverse aggiunte che andranno ad approfondire personaggi e luoghi dell’originale per una visione più ampia dell’universo di Final Fantasy VII.

The Last of Us 2

HD Sony

Altra esclusiva Sony PlayStation molto attesa dai fan di tutto il mondo è The Last of Us 2, anch'essa vittima di un rimando che l’ha posticipata al prossimo 29 maggio. Il titolo ci metterà nuovamente nei panni di Joel ed Ellie, stavolta con un focus maggiore sulla ragazza, ormai divenuta donna in grado di cavarsela da sola in un mondo reso brutale e senza leggi da un’infezione che ha trasformato la gran parte della popolazione in creature mostruose. In questo nuovo racconto il tema principale sarà quello dell’odio e della vendetta, anche se ancora non sappiamo molto sulla trama. Di sicuro tornerà un gameplay stratificato e basato sulla sopravvivenza e sul combattimento in un mondo dove tutto è potenzialmente ostile e dove ogni risorsa è fondamentale.

Ghost of Tsushima

HD Sony

Altra esclusiva PlayStation 4 prevista per l’anno è Ghost of Tsushima, titolo ambientato nel Giappone feudale previsto attualmente per una generica estate 2020. Il titolo è ambientato nel 1274 sull’isola di Tsushima, primo luogo dove l’esercito invasore mongolo attracca, con l'obiettivo di conquistare e annettere al proprio immenso regno, guidato da Kublai Khan, l’arcipelago nipponico. Le forze presenti sull’isola non bastano a fermare l’avanzata mongola e noi vestiremo i panni di un samurai reduce dalle battaglie contro l’esercito nemico che dovrà fare di tutto per resistere e rallentarne l’avanzata. Secondo quanto visto finora, il gioco avrà sia battaglie all’arma bianca piuttosto realistiche che azioni stealth in stile ninja. Ci aspettiamo di vedere molto di più prima dell’arrivo ufficiale.

Marvel’s Avengers

I supereroi più potenti del mondo arrivano anche su console in quest’avventura prevista per il prossimo 4 settembre. Marvel’s Avengers porta il mondo Marvel, dopo il successo al cinema, anche nei videogiochi, con un nuovo universo slegato da quello cinematografico e fumettistico e la volontà di creare nuove storie sempre nel rispetto dei personaggi principali. Nel titolo potremo controllare ogni eroe del team degli Avengers, ciascuno con i suoi poteri e abilità uniche, e, oltre alla storia in single player, potremo anche unirci ad altri giocatori per affrontare diverse missioni in cooperativa contro famosi villain della Casa delle Idee. Il titolo avrà poi degli aggiornamenti frequenti che, dopo l'uscita, introdurranno nuovi personaggi e nuove storie.

Cyberpunk 2077

Uno degli ultimi titoli che, purtroppo, ha subito un brusco rinvio. Previsto per aprile, Cyberpunk 2077 uscirà invece il 17 settembre 2020. Creato da CD Projekt Red, acclamati autori della saga videoludica di The Witcher, il gioco è un RPG che si rifà fedelmente allo storico gioco di ruolo cartaceo, riportando regole e ambientazione in maniera fedele e dettagliata. Il nostro personaggio, completamente personalizzabile, si muoverà nella complessa Night City, pericolosa città dove tutto diventa possibile.

Nel gioco potremo scegliere lo stile che più preferiamo per affrontare le missioni, decidendo per un approccio violento oppure stealth, o ancora basato più sulla diplomazia. Guest star del titolo sarà il famoso attore Keanu Reeves, che qui interpreterà il famoso Johnny Silverhand, iconico personaggio del mondo di Cyberpunk.

Dying Light 2

HD Techland

Altro titolo molto atteso è il sequel del primo Dying Light, uscito nel 2015. Il gioco è ambientato in un mondo post apocalittico dove un’infezione ha trasformato gran parte dell’umanità in zombie e in altre creature ancora più pericolose attive soprattutto di notte. Il gameplay è di tipo survival horror, caratterizzato però dall’alta agilità del protagonista, in grado di muoversi velocemente per i tetti della città grazie al parkour. Il secondo capitolo presenterà una storia ancora più articolata con diversi bivi narrativi e scelte morali che cambieranno completamente l’esperienza di gioco di ciascuno. Inizialmente previsto per la primavera 2020, anche questo titolo è stato rimandato di recente a una data non precisata; speriamo almeno in un'uscita entro la fine dell’anno.

Le grandi incognite

HD Bandai Namco

Tra i tanti titoli annunciati ce ne sono diversi che ancora non hanno una data d’uscita, ma che è probabile arrivino entro la fine dell’anno. Tra questi c’è Elden Ring, il nuovo Action RPG dagli autori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, realizzato in collaborazione con George R. R. Martin di Game of Thrones, che ha curato personalmente la mitologia e la storia del mondo di gioco in cui il titolo sarà ambientato. Attualmente non si è visto nulla del gameplay, ma secondo le informazioni il gioco sarà un’evoluzione della serie Souls.

Altro titolo molto atteso è Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, sequel di un RPG uscito nel lontano 2004 che ci vede ancora una volta nei panni di un vampiro nella Seattle dei nostri tempi, mentre cerca di capire cosa gli è successo e come sia diventato un essere della notte. Presenti, come da tradizione, i diversi clan di vampiri a cui potremo aggregarci per diventare un loro discepolo.

Watch Dogs Legion è il nuovo capitolo della saga open world a base di hacker di Ubisoft, inizialmente previsto per marzo 2020 e poi rimandato a data da destinarsi. La cosa interessante di questo titolo è la possibilità di poter controllare quasi ogni personaggio presente in gioco, ognuno con i suoi punti di forza e punti deboli, per scatenare una ribellione contro Albion, società al comando di una Londra del prossimo futuro che tramite la tecnologia controlla ogni aspetto della vita della popolazione.

C’è poi il tanto atteso Baldur’s Gate 3, sequel dello storico gioco di ruolo tratto dalle regole di Dungeon & Dragons, di cui per il momento non si è visto nulla, a parte un filmato in CG. I Larian Studios, già autori di Divinity Original Sin 2, da molti considerato uno dei migliori RPG classici degli ultimi anni, si stanno occupando dello sviluppo e hanno annunciato che molto presto riveleranno nuove informazioni; speriamo rivelino anche una data d’uscita.

Infine, ogni anno c’è sempre un titolo non previsto in grado di sorprendere tutti, e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà quest’anno.

La Nuova Generazione

HD Microsoft

Ormai è ufficiale: PlayStation 5 e Xbox Series X, la nuova generazione di console, arriverà quest’anno, più precisamente nel periodo natalizio del 2020. I rumor sul reveal ufficiale di PS5 continuano ad aumentare e probabilmente a breve potremo saperne di più sia sulla nuova console Sony che su quella Microsoft. Le due aziende sono già proiettate verso il futuro e abbiamo già potuto vedere un assaggio dei titoli che ci aspetteranno con Halo: Infinite, Hellblade 2 e GodFall già mostrati in alcune occasioni.

I rumor per il momento parlano di grandi titoli al lancio di entrambe le console, con la possibilità dell’arrivo di un sequel di Horizon Zero Dawn, la remastered di Demon's Souls e l’arrivo di un nuovo Assassin’s Creed, tra i principali. In attesa di saperne di più sul futuro del mondo videoludico, non ci resta che fantasticare sulle innovazioni che la nuova generazione di console porterà nelle case di milioni di videogiocatori.