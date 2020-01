John Boyega ha regalato una casa ai suoi genitori: il video

John Boyega critica Game of Thrones per l'assenza di persone di colore

Spiazzati e sbalorditi, Samson e Abigail Boyega restano senza parole e scoppiano a piangere. Mentre John li ringrazia per tutto quello che hanno fatto per lui, il padre si asciuga le lacrime con un fazzoletto.

Sono qui per dirvi che non c'è nessuna intervista. Era una bugia. Questa è la vostra nuova casa. È tutta per voi.

Così dice l'attore all'inizio del video, prima di spostarsi all'interno della struttura insieme ai suoi genitori. I due si accomodano sul divano di fronte a una telecamera e, credendo di essere lì per un'intervista in cui parlare della vita e della carriera del figlio, attendono le domande che però non arrivano mai.

Nel 2017, poco prima dell'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi, l'attore aveva raccontato a Entertainment Tonight di aver acquistato una casa a Londra per il suo papà e la sua mamma. È stato un atto dettato dall'amore, un ringraziamento per quelli che Boyega definisce "il mio re e la mia regina".

John Boyega , conosciuto per aver prestato il volto allo Stormtrooper traditore Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha reso felici i suoi genitori donandogli la casa spaziosa e luminosa che avrebbe sempre voluto per loro .

