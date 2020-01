Cinema

di Alessandro Zoppo - 23/01/2020 11:59

L'"anti-cinecomic" di Todd Phillips, con uno strepitoso Joaquin Phoenix nei panni del clown principe del crimine, arriva in digitale: se siete tra i pochi che non l'hanno ancora visto, ecco l'inizio.

Joker è il film più nominato agli Oscar 2020, con ben 11 candidature. Capace di superare il miliardo di dollari d'incassi nel mondo, ora l'"anti-cinecomic" di Todd Phillips, con uno strepitoso Joaquin Phoenix nei panni del clown principe del crimine, arriva in digitale.

Dal 23 gennaio 2020 il film è disponibile online su Apple Tv, YouTube, Google Play, TIM Vision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Con una ghiotta anticipazione: i primi 10 minuti, che potete vedere in apertura di questo articolo. Dalle ore 12:00 di giovedì 23 il filmato sarà visibile sul canale YouTube ufficiale di Warner Bros. Italia.

Dal prossimo 6 febbraio inoltre, Joker si potrà noleggiare in digitale e in DVD, Blu-ray (che includerà anche contenuti speciali in alta definizione, come spiegato nel commento all'edizione Home Video) e 4K UHD.

Questi primi 10 minuti, per chi non avesse ancora visto il film, restituiscono subito l'atmosfera cupa e angosciante dell'opera, complice la fotografia di Lawrence Sher. Il debito nei confronti del cinema di Martin Scorsese è evidente, a partire dai titoli di testa.

Il protagonista Arthur Fleck, un ragazzo solo e alienato che scopriremo vivere in un piccolo appartamento dei bassifondi con l'anziana madre Penny, si prepara ad andare in scena: si trucca e si stampa un sorriso forzato sulla faccia.

HD Warner Bros.

Il suo sogno è diventare uno stand-up comedian come il suo idolo, il conduttore televisivo Murray Franklin (ad interpretarlo è Robert De Niro), ma le circostanze lo costringono a guadagnarsi da vivere come clown.

Le strade di Gotham City in cui si ritrova a lavorare sono sempre più preda del degrado, del crimine e delle disuguaglianze. Siamo nel 1981 e la città è messa in ginocchio da uno sciopero a oltranza dei netturbini.

Le reazionarie politiche di austerità e l'emarginazione sociale si intrecciano con i traumi di Arthur, che soffre di un raro disturbo che gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate ed è in cura da un'assistente sociale che gli procura le medicine di cui ha bisogno.

Warner Bros.

Nelle prime scene, Fleck promuove la svendita di un negozio in fallimento: è proprio allora che un gruppo di ragazzini gli ruba il cartello e finisce per pestarlo a sangue in un vicolo sporco e puzzolente.

Quest'episodio, il rimprovero del suo boss al lavoro (deve ripagare lui per il cartello rotto) e il ritorno a casa sono l'inizio del suo personale percorso verso la follia. Fino ad un finale che continua ancora a far discutere.

Se siete tra i pochi che ancora non hanno visto Joker? Fatevi sotto.