Kung Fu, la serie con David Carradine diventa un film diretto da David Leitch

Cinema

di Marcello Paolillo - 23/01/2020 08:57 | aggiornato 23/01/2020 08:58

David Leitch si occuperà di dirigere il remake cinematografico di Kung Fu, leggendaria serie di arti marziali con David Carradine andata in onda negli anni '70.

Kung Fu, la storica serie TV con David Carradine andata in onda originariamente dal 1972 al 1975, diventerà un film prodotto da Universal Pictures (la quale ha acquisito i diritti di sfruttamento da da Warner Bros. Television e ABC), come riportato da Deadline.

La pellicola sarà diretta da David Leitch, ex stuntman e regista di pellicole come Deadpool 2, Atomica Bionda e Fast & Furious - Hobbs & Shaw. La produzione del film sarà in mano a Leitch assieme a Kelly McCormick e Stephen L'Hereaux, mentre il creatore originale della serie Ed Spielman figura come produttore esecutivo.

Ricordiamo che la serie originale - nata da un'idea di Bruce Lee - è composta da tre stagioni per un totale di 62 episodi, tutti ambientati tra la Cina e gli Stati Uniti della metà del 19esimo secolo.

Il ruolo di protagonista (inizialmente pensato per il leggendario maestro di arti marziali Lee) fu affidato a David Carradine, figlio del premio Oscar John Carradine, il quale fu chiamato a vestire i panni di Kwai Chang Caine, un monaco Shaolin per metà cinese e per metà americano costretto a scappare dalla Cina e a rifugiarsi nel Vecchio West. La missione principale di Caine è quella di trovare suo fratello perduto Danny.

Il personaggio di Caine divenne una vera e propria icona negli anni '70, senza dimenticare anche che Quentin Tarantino scelse proprio David Carradine (scomparso il 3 giugno 2009) come antagonista principale dei suoi Kill Bill Volume 1 e 2, tanto che entrambi i film sono infarciti di citazioni tratte proprio dalla serie di arti marziali andata in onda negli anni '70.

Ricordiamo anche che Greg Berlanti - autore dei vari show dedicati ai supereroi DC targati The CW - aveva nei piani quello di realizzare una serie ispirata a Kung Fu ma ambientata ai giorni nostri, scritta da Albert Kim (Sleepy Hollow) e incentrata su una ragazza cino-americana che eredita la palestra del padre, scoprendo ben presto che è in realtà un centro segreto allestito per aiutare i vari abitanti in difficoltà del quartiere Chinatown.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sul remake cinematografico diretto da Leitch, inclusi cast e data di uscita.