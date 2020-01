La scimmia del nuovo corto di David Lynch è Marcel di Friends

TV NewsCinemaCuriosità Friends

La scimmia cappuccina del nuovo corto di David Lynch, What Did Jack Do?, è in realtà Marcel, primate già visto in Friends.

Nel mondo del cinema e della televisione, un attore non viene soltanto scelto per la sua bravura, ma anche per il suo curriculum - e questo vale anche per gli animali.

Ricordate Jack Cruz, la scimmia cappuccina protagonista del nuovo cortometraggio di David Lynch, What Did Jack Do? Ebbene, nonostante il nome del primate non figuri nei titoli coda, accanto a quello dei suoi addestratori, è stato recentemente confermato da TV Guide che si tratta di Marcel, la scimmia adottata da Ross per tenergli compagnia dopo il divorzio in Qualcuno mi baci... è mezzanotte nell'episodio 10 della prima stagione di Friends e in altri 8 episodi.

Se all'apparenza Ross e Marcel sembravano una coppia di amici inossidabile, in realtà Matt Le Blanc, che ha interpretato Joey nella popolare sit-com, ha raccontato che Schwimmer non sopportava l'idea di dover lavorare con la scimmietta, probabilmente perché per contratto dovevano girare insieme la maggior parte delle scene, a differenza degli altri attori.

In Friends, Marcel è presente anche nella finta pubblicità della Monkeyshine Beer e in un film creato ad hoc per la serie con Jean-Claude Van Damme intitolato Outbreak 2.

Friends non è stato l'unico ruolo di Katie (questo il vero nome dell'animale): recentemente infatti è stato annunciato che sarà presente anche nella serie TV, Y: The Last Man, l'adattamento per il piccolo schermo del fumetto di Brian K. Vaughan attualmente in fase di lavorazione.

Non deve di certo sorprendere che una scimmia cappuccina dopo 20 anni possa essere ancora viva e sulla cresta dell'onda: le scimmie di questa razza hanno un'aspettativa tra i 15 e i 25 anni in natura e in cattività fino a 40 anni, per cui la carriera di Katie potrebbe essere ancora molto longeva!