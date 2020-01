Ricordiamo che il personaggio di Bo Peep è doppiato in lingua originale da Annie Potts, mentre la voce italiana è di Cinzia De Carolis. Toy Story 4 è invece candidato agli Oscar 2020 come Miglior film d'animazione.

In Toy Story 4 l'unica cosa nota sul passato di Peep era che la statuina aveva deciso di passare "da padroncino a padroncino" assieme alle sue fedeli pecore, decidendo alla fine di non appartenere più a nessuno e di diventare un giocattolo "libero" all'interno del parco divertimenti.

Come accennato anche nel video promozionale, Lamp Life ci mostrerà cosa è successo dopo il flashback visto in Toy Story 4 (il film diretto da Josh Cooley uscito nel 2019), in cui Woody e Bo Peep si dicono addio sotto casa di Andy.

A partire dal 31 gennaio, gli abbonati a Disney+ (dove il servizio è già disponibile) potranno infatti vedere il nuovo capitolo della saga di giocattoli parlanti, intitolato Lamp Life . Più in particolare, si tratta di un cortometraggio incentrato sul passato di Bo Peep e ambientato subito dopo gli eventi visti in Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999).

Pixar non ha alcuna intenzione di abbandonare il franchise di Toy Story , visto che le avventure di Woody, Buzz e compagni continueranno sulla piattaforma streaming on demand di Disney, attesa a marzo in Italia.

