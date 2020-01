Cinema

di Francesco Ursino - 23/01/2020 12:11 | aggiornato 23/01/2020 12:15

Il nuovo film diretto da Lana Wachowski non potrà contare su uno dei suoi personaggi più iconici: l'agente Smith, infatti, non tornerà in Matrix 4.

Il cast del prossimo Matrix 4 si è già arricchito di nomi piuttosto illustri. Oltre ai ritorni di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, vanno aggiunti i nomi di Neil Patrick Harris e Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II e Jonathan Groff. Che dire, però, di uno dei personaggi più iconici della trilogia originale, ovvero l’agente Smith interpretato da Hugo Weaving?

Chi sperava nel ritorno del temibile antagonista di Neo rimarrà deluso. In un’intervista rilasciata a Time Out London, infatti, l’attore di origine britannica ha confermato che non farà parte del prossimo film diretto da Lana Wachowski. Il motivo principale sarebbe da ricercare negli impegni già presi da Weaving, chiamato a recitare in The Visit, produzione protagonista al Royal National Theatre di Londra. L’interprete ha spiegato:

È un peccato, ma avevo già ricevuto questa offerta per The Visit e poi è arrivata la proposta per The Matrix, quindi ero a conoscenza dell'esistenza del film ma non ho potuto accettare per via del conflitto di date. Pensavo di poter recitare in entrambi i progetti, e ho impiegato otto settimane per arrivare a un calendario che potesse adattarsi – in questo periodo ho esitato ad accettare il ruolo proposto in The Visit.

Nonostante le cautele di Weaving, però, alla fine Lana Wachowski avrebbe scelto una strada diversa:

Ero in contatto con Lana Wachowski, ma alla fine lei ha deciso che il calendario che avevo proposto non sarebbe stato fattibile. Avevamo trovato delle date che avrebbero potuto funzionare, ma lei ha cambiato idea. Stanno continuando senza di me.

I fan più accaniti, pertanto, dovranno rassegnarsi: l’agente Smith non potrà confrontarsi nuovamente con il signor Anderson in Matrix 4. Cosa ne pensate?