23/01/2020

Taylor Swift è pronta a raccontare il suo vero io nel documentario Miss Americana, che arriverà su Netflix il prossimo 31 gennaio.

Per i fan di Taylor Swift (e non solo) è in arrivo un documentario da non perdere.

Miss Americana, che racconterà la vera Taylor Swift dietro l'immagine di Taylor Swift, arriverà su Netflix il prossimo 31 gennaio ed è pronto a svelare la vera essenza della persona dietro l'immagine di pop star.

Diventata un’icona mondiale, Taylor Swift - che ben presto sarà possibile vedere sul grande schermo grazie al film Cats - ha più volte dimostrato di essere insofferente ai media, ai pregiudizi, ai giudizi sui suoi stili di vita e sulla sua vita privata e a chiunque abbia cercato di imporle delle scelte, delle regole di vita.

E questa volta, una volta per tutte, è decisa a raccontarsi a cuore aperto, a raccontare quella vera lei che non è mai riuscita ad essere in tutta la sua libertà.

Per tutta la mia carriera i responsabili delle case discografiche mi hanno sempre detto ‘Una brava ragazza non impone le sue opinioni su quelle degli altri. Una brava ragazza sorride, saluta e ringrazia’. Sono diventata la persona che tutti volevano vedere.

Il documentario, che verrà presentato in anteprima al Sundance Film Festival (23 gennaio-2 febbraio) prima di arrivare su Netflix, vuole mostrare tutte le sfaccettature di una delle pop star più famose al mondo, dando voce al suo processo creativo e alla sua esperienza di cantante, ma mostrando anche le sue vulnerabilità, i suoi valori e le cause in cui crede.

Diretto da Lana Wilson, questo progetto è uno sguardo lucido su una delle artiste più iconiche ed influenti del nostro tempo che vuole raccontare il periodo di trasformazione della sua vita, cioè quando Taylor Swift non si è più identificata con il ruolo di cantautrice, ma ha abbracciato sé stessa, la persona, la donna che è e la potenza della sua voce in tutti i suoi aspetti.

