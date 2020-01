Mortal Kombat 11: il nuovo trailer di Joker anticipa Injustice 3?

Le arene di Mortal Kombat 11, inaugurate lo scorso aprile, sono tutt'ora aperte.

I giocatori su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch continuano infatti ad affollare i server del picchiaduro ad incontri più brutale e sanguinolento dell'attuale generazione. Merito degli sviluppatori di NetherRealm Studios - capitanati da Ed Boon, uno dei creatori della saga -, che hanno saputo pennellare un titolo solido e spettacolare, per altro spesso aggiornato con eventi speciali - tra Halloween e Natale - e l'ingresso di nuovi lottatori nel roster.

Non a caso, la community attende a breve il debutto di Joker, arcinemico di Batman che apparirà come guest star in Mortal Kombat 11. E se è vero che l'ultimo trailer mette sul piatto un bizzarro scontro tra lo stesso villain - mostrandone una skin alternativa - a catturare ulteriormente l'attenzione dei seguaci della software house americana è una delle frasi contenute nella clip odierna:

L'idea è che il teaser voglia strizzare l'occhio a Injustice 3, anticipandone l'annuncio. Si tratta di un'altra saga beat 'em up di NetherRealm, simile per meccaniche proprio a Mortal Kombat e dedicata ai personaggi più celebri dell'universo DC Comics. Lo stesso Ed Boon ha voluto scherzare con i suoi follower su Twitter, cinguettando:

PSA: This Joker dialog is not hinting at anything related to Injustice. Any reference is purely coincidental.pic.twitter.com/ZVvwUhudyq