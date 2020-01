Permette? Alberto Sordi: il film evento al cinema solo dal 24 al 26 febbraio

Cinema

di Claudio Rugiero - 23/01/2020 10:18 | aggiornato 23/01/2020 10:22

Solo il 24, 25 e 26 febbraio arriva sul grande schermo Permette? Alberto Sordi. Edoardo Pesce è l'iconico attore romano nel biopic diretto da Luca Manfredi. Il film si concentrerà sugli inizi del protagonista di Un americano a Roma.

"Signore e signori... Alberto Sordi!"

A cento anni dalla sua nascita (15 giugno 1920), uno dei volti più popolari del cinema italiano rivive sul grande schermo con un evento che sarà in sala solo il 24, 25 e 26 febbraio (approderà poi su Rai1). Permette? Alberto Sordi è un film imperdibile che racconta le origini di una leggenda.

Il teaser trailer rilasciato (che troviamo all'inizio del presente articolo) mostra davvero poco, ma in sedici secondi abbiamo modo di vedere Edoardo Pesce (nel 2019 vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Dogman di Matteo Garrone) assumere la postura e gli atteggiamenti del celebre interprete de La grande guerra, Il conte Max e Il marchese del Grillo.

HD Rai Fiction, Ocean Productions, Altre Storie

Come si legge nel comunicato stampa, Permette? Alberto Sordi è un film che vuole ricordare la straordinaria vitalità di Sordi, il suo immenso talento, la sottile ironia, l’artista e l’uomo, tra difetti e virtù. Un attore che si è distinto soprattutto per quella sua capacità di scherzare e ironizzare sulle piccolezze, sulle nevrosi e le contraddizioni dell'italiano medio.

Trama e cast

Permette? Alberto Sordi racconta i vent’anni in cui il giovane e aspirante attore è poi diventato l’Albertone nazionale (come era solitamente soprannominato), l’uomo che - come disse il regista Ettore Scola - “non ci ha mai permesso di essere tristi”.

Espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua spiccata cadenza romana, Alberto vede sfumare i suoi migliori sogni di gloria. Tuttavia, non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con il suo impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy (comico statunitense che con il suo partner Stan Laurel riempie le sale di tutto il mondo).

Con il personaggio di Mario Pio, Alberto si fa presto conoscere attraverso la radio e i palcoscenici del varietà. Proprio in quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, un regista che presto lo dirigerà in due film che segneranno una svolta importante per la sua carriera: Lo sceicco bianco e I vitelloni.

Proprio mentre raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, protagonista di Un americano a Roma, si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani.

HD Rai Fiction, Ocean Productions, Altre Storie

Diretto da Luca Manfredi, Permette? Alberto Sordi vede protagonisti Edoardo Pesce (Alberto Sordi), Pia Lanciotti (Andreina Pagnani), Alberto Paradossi (Federico Fellini) e Lilo Petrolo (Aldo Fabrizi).

Completano il cast Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paola Giangrasso, Giorgio Colangeli, Martina Galletta, Francesco Foti e Sara Cardinaletti.