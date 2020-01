TV News Friends

Possibile reunion di Friends, Marta Kauffman: 'Non ci sarà una sceneggiatura'

di Elena Arrisico - 23/01/2020 12:27 | aggiornato 23/01/2020 12:32

La reunion di Friends non avrà una sceneggiatura. Il progetto potrebbe approdare sulla HBO Max, ma non c'è ancora nulla di certo. La co-creatrice della sitcom cult anni Novanta, Marta Kauffman, ha spiegato che non sarà un revival né un reboot.

Warner Bros. Television, NBC

Condividi Condividi Twitta

Si torna a parlare della possibile reunion di Friends. Come riportato da People, Marta Kauffman, co-creatrice della serie che ha fatto la storia della NBC, ha precisato che il cast potrebbe riunirsi presto sul piccolo schermo, ma non certo per vestire nuovamente i panni dei nostri tanto amati personaggi. Se fosse la cosa giusta, se fossero tutti e sei insieme a riflettere, parlare delle loro esperienze e degli episodi, allora la appoggerei completamente. HD Getty Images Marta Kauffman, co-creatrice di Friends Attesissima da milioni di fan in tutto il mondo, però, questa eventuale reunion non sarebbe un revival né un reboot. Non ci sarà una sceneggiatura. Non faremo niente di preparato. La Kauffman ha poi precisato che, se ci fosse davvero una reunion, la speranza è quella di averla sulla HBO Max, il nuovo servizio di video on demand WarnerMedia Entertainment che ospiterà tutte e 10 le stagioni di Friends, sitcom cult andata in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004. HD Getty Images Il cast di Friends sul set della sitcom anni Novanta Sebbene i rumor su questo nuovo progetto vadano avanti ormai da tempo, la co-creatrice della serie ha affermato che nulla è ancora confermato: Beh, non ne abbiamo parlato con alcun scrittore… è tutto ancora nell’etere. Anche Kevin Reilly – direttore dei contenuti della HBO Max - mercoledì scorso, ha dichiarato che sebbene ci sia "interesse a tutto campo" per una reunion, non c’è ancora nulla di certo. Ad oggi, purtroppo, è ancora un forse. L’idea di uno speciale ha fatto capolino lo scorso novembre, quando The Hollywood Reporter ne aveva annunciato le trattative con il coinvolgimento di tutto il cast e dei suoi creatori, David Crane e Marta Kauffman. In realtà, però, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow hanno sempre risposto, nel corso degli anni, a domande su un possibile ritorno di Friends, senza mai chiudere le porte alla speranza. Che dire? Non ci resta che sperare di tornare presto al Central Perk con Rachel, Monica, Chandler, Ross, Joey e Phoebe!