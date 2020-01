Cinema

di Mara Siviero - 23/01/2020 09:25 | aggiornato 23/01/2020 09:28

Robert Downey Jr. ha raccontato del suo coinvolgimento in Tropic Thunder e chiarito alcune particolarità del personaggio da lui interpretato nel film.

A distanza di dodici anni dalla realizzazione di Tropic Thunder, Robert Downey Jr. è tornato a parlare del suo controverso ruolo nel film. Durante la promozione del suo nuovo lungometraggio, Dolittle, l’attore ha infatti discusso del personaggio di Kirk Lazarus al podcast The Joe Rogan Experience.

Nel 2008 Ben Stiller aveva diretto e interpretato il film satirico Tropic Thunder, dove Downey Jr. aveva appunto interpretato un attore australiano molto metodico e preciso: un personaggio che arriva a subìre un intervento per cambiare la pigmentazione della pelle al fine di entrare meglio nel ruolo di un soldato di colore in un film di guerra.

Durante l'intervista, Downey ha ammesso di aver riflettuto molto riguardo alla scelta di interpretare il personaggio:

Mia madre era inorridita: ‘Bobby, te lo dico, ho un brutto presentimento’. E io ero tipo ‘Sì, anche io, mamma’.

Downey decise poi prendere parte al film perché comunque affascinato dal personaggio di Lazarus, un attore che segue sempre la propria opinione e convinto di poter fare ogni cosa.

Il perché né la madre di Downey né una certa parte di pubblico abbiano del tutto digerito questa scelta risiede nella tecnica denominata blackface. Per interpretare il ruolo di Lazarus, infatti, Downey Jr. si è dovuto sottoporre ad una sessione di trucco che gli scuriva la carnagione di qualche tonalità. Tuttavia, questa tecnica viene considerata come un attacco razzista e denigratorio nei confronti degli afroamericani, e il suo uso nel film (sebbene inteso come parodico, se non addirittura satirico) ha dato origine a qualche polemica a riguardo.

Robert Downey Jr. ha anche spiegato che Stiller aveva una chiara visione del problema:

Era impossibile non vedere [Tropic Thunder] come l'incubo ossessivo di un film. Il 90% dei miei amici di colore mi ha detto: ‘Amico, [il film] è stato grandioso’.

Negli intenti di Stiller e Downey, il ruolo di Lazarus (per cui l’attore aveva ricevuto anche delle nomination come Miglior attore non protagonista agli Academy Award, ai Golden Globe e ai SAG), è stato in realtà un modo per sollevare proprio la questione della blackface:

In mia difesa, Tropic Thunder è su quanto sia sbagliato essere blackface.

Voi che ne pensate?

Via People