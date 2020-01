Mentre gli appassionati di cinema attendono con ansia la cerimonia di consegna degli Oscar 2020, gli amanti delle serie TV avranno sicuramente a cuore i risultati dei Global TV Demand Awards. La seconda edizione di quest'evento è stata presentata da Carson Kressley (Queer Eye) con i premi assegnati da Parrot Analytics nel corso del NATPE Miami Marketplace + Conference 2020.

Come è possibile intuire, Parrot Analytics prende in considerazione la richiesta globale delle serie TV. Ciò avviene non soltanto con i risultati delle visualizzazioni dei video, ma attraverso il coinvolgimento degli spettatori su più fronti: social media, protocolli peer-to-peer, condivisione di foto, attività su blog e piattaforme di ricerca.

I dati vengono poi esaminati per determinare l'interesse del pubblico per ogni singola serie. Per stabilire i vincitori della seconda edizione dei Global TV Demand Awards, la richiesta è stata calcolata tenendo presenti i dati forniti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Ebbene, qual è stata la serie TV più richiesta del 2019?

And the winner is... Game of Thrones! La colossale serie TV ispirata ai best seller di George R.R. Martin si è portata a casa l'ambito premio, oltre a quello nella categoria serie drammatica più richiesta del 2019.

Il momento più avvincente della seconda edizione dei Global TV Demand Awards, che risponde appunto alla richiesta globale degli show televisivi, è stato rappresentato dal premio consegnato ad una serie TV che ha debuttato sul piccolo schermo il 22 settembre 1994. Parliamo di Friends.

Accettando lo speciale Global Iconic Demand Award per la straordinaria popolarità che ancora vanta nel mondo Friends, David Crane, co-creatore della serie TV insieme a Marta Kauffman, ha dichiarato:

Premi importanti anche per The Big Bang Theory, serie comica più richiesta del 2019, la serie live-action di Star Wars, The Mandalorian, e per la serie TV di importazione britannica con Cillian Murphy, Peaky Blinders.

Ecco i titoli vincitori delle 12 categorie:

Most In-Demand TV Show in the World (serie TV più richiesta al mondo): Game of thrones

Most In-Demand Digital Original in the World (serie TV originale su piattaforma digitale più richiesta al mondo): Stranger Things

Most In-Demand Drama Series in the World (serie TV drammatica più richiesta al mondo): Game of Thrones

Most In-Demand Comedy Series in the World (serie TV comica più richiesta al mondo): The Big Bang Theory

Most In-Demand Documentary Series in the World (docu-serie più richiesta al mondo): Planet Earth

Most In-Demand Variety Series in the World (programma di varietà più richiesto al mondo): The Daily Show

Most In-Demand Reality Series in the World (reality show più richiesto al mondo): The Voice

Most In-Demand Series Debut in the World (serie TV che ha debuttato nel 2019 più richiesta al mondo):The Mandalorian

MostIn-Demand Superhero Series in the World (serie TV su un supereroe più richiesta al mondo): The Flash

Most In-Demand Export from Latin America (serie TV più richiesta proveniente dall'America Latina): La Rosa De Guadalupe

Most In-Demand Export from Asia (serie TV più richiesta proveniente dall'Asia): One Punch Man