Star Wars: The Clone Wars, trailer e cosa devi sapere sulla stagione 7

La Guerra dei Cloni svolge al termine in una nuova spettacolare stagione di Star Wars: The Clone Wars.

Dal canale ufficiale YouTube di Star Wars, arriva il nuovo trailer della settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars, la serie animata in computer grafica (CGI), targata Lucasfilm, che narra del conflitto tra Repubblica Galattica e Separatisti.

Lo show si pone cronologicamente tra i film Star Wars: La Guerra dei Cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith, quindi tra gli Episodi 2 e 3 della trilogia prequel, iniziando subito dopo la fine del secondo capitolo.

La settima stagione sarà composta da 12 nuovi episodi che andranno in onda dal 21 febbraio dove il servizio Disney+ sarà attivo. Gli episodi riprenderanno la storia da dove la si è lasciata dopo la sua cancellazione nel 2013.

Quello che quindi si può definire a tutti gli effetti un revival dello show, è stato annunciato dal regista supervisore della serie, Dave Filoni (co-creatore di The Mandalorian), il 19 luglio 2018 al Comic-Con di San Diego, durante un panel atto a celebrare il decimo anniversario della serie. L'anno successivo, nel 2019, Filoni ha mostrato al pubblico della Star Wars Celebration il primo trailer della nuova stagione.

Il nuovo trailer che apre questo articolo inizia con un messaggio di morte da parte del temibile (e amatissimo dai fan) Darth Maul:

Presto la Galassia sarà ricostruita, gli Jedi e la Repubblica moriranno!

Seguono delle immagini altamente spettacolari con alcuni dei più famosi personaggi della saga come Yoda, Mace Windu e Obi-Wan Kenobi. Tra questi c'è anche uno dei Jedi più forti di sempre, ovvero Anakin Skywalker, le cui scelte lo instradano verso il Lato Oscuro della Forza, cammino che si completerà nel terzo capitolo cinematografico della saga di Guerre Stellari.

Oltre che sui Cloni, destinati a combattere, le immagini si concentrano sulla protagonista della serie Ahsoka Tano, che ha iniziato il percorso per imparare le Vie della Forza come padawan di Anakin Skywalker.

Per chi non avesse mai visto un episodio dello show e vorrebbe affrontare questo meraviglioso viaggio, si consiglia di vedere per prima il film d'animazione Star Wars: The Clone Wars del 2008, diretto da Dave Filoni. Poi, le prime quattro stagioni sono composte da 22 episodi ciascuna, la quinta ne conta 20, mentre la sesta solo 13. Quando è stata annunciata la chiusura dello show, vennero rilasciati 8 episodi intitolati The Clone Wars Legacy, atti a chiudere gli archi narrativi previsti per le eventuali stagioni 7 e 8. The Clone Wars Legacy è ancora inedita in Italia.

Il successo dello show ha portato Lucasfilm ha realizzare sia fumetti che romanzi per ampliare le storia vissute sullo schermo.

Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo 2020.