di Eva Carducci - 24/01/2020 09:39 | aggiornato 24/01/2020 09:44

Presentati a Roma i nuovi contenuti originali di Amazon Prime Video, con le star italiane Carlo Verdone, Tiziano Ferro e Carlo Cracco, tra reality, show culinari e docufilm.

Nel corso dell’evento Prime Video presents sono stati annuncianti i nuovi contenuti originali italiani di Amazon. Alla presenza di Jennifer Salke (Head of Amazon Studios), James Farrell (Vice President International Original Series, Amazon Studios), Georgia Brown (Director of European Amazon Originals, Amazon Studios), e Nicole Morganti (Head of Unscripted Originals Italy, Amazon Studios) sono intervenuti gli ospiti italiani tra cui Carlo Cracco, Carlo Verdone, Fedez, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, insieme a Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo.

Un progetto articolato che varia da nazione a nazione, per una produzione che non punta sulla quantità ma sulla qualità degli show da proporre agli utenti che sottoscrivono il servizio.

Vita Da Carlo

Tra le novità più interessanti Vita da Carlo, serie tv Comedy in cui Carlo Verdone racconta il suo quotidiano, grazie all’aiuto degli sceneggiatori di Lo Chiamavano Jeeg Robot, Nicola Guaglianone e Menotti, che sarà prodotta da Autelio e Luigi De Laurentis.

Non siete convinti che una normale giornata dell’attore e regista romano possa essere interessante? Vi ricrederete dopo la sua dichiarazione in conferenza:

Spesso mi vengono a citofonare sotto casa persone di tutti i tipi. C’è chi mi propone un copione, un soggetto da produrre, di registrare un audiolibro di poesie in romanesco, e vabbè, queste sono cose abbastanza normali. L’altro giorno ho aperto, ero ancora in tuta, pensando che fosse il corriere. Mi sono ritrovato invece cinque impiegati dell’Enel che dovevano fare una sostituzione nel palazzo. Sono entrati con il cellulare in mano facendo vedere casa mia e chiedendomi, a più riprese, saluti per i loro famigliari, come ad esempio: Salutame mamma che è in ospedale che s’è rotta il femore? Puoi farlo con più enfasi? Grazie! e questo è solo il caso più recente.

Ferro

Potremmo definirlo un Tiziano Ferro unplugged quello che arriverà a giugno su Amazon. Un docufilm sul cantante italiano, diviso per amore e lavoro fra Roma e Los Angeles. Il documentario, annunciato da un messaggio registrato da Tiziano Ferro, mostrerà il lato più intimo e personale del cantante, oltre a essere un omaggio alla musica in generale

Dinner Club

Siete stanchi dei reality show a tema cibo? Dinner Club promette di essere diverso da tutto quello visto finora. Con Carlo Cracco alla guida, ogni puntata si svilupperà verso una cena, con un ospite a sorpresa ogni episodio. Annunciata n anteprima la partecipazione di Sabrina Ferilli e Luciana Letizzetto. A Cracco l’arduo compito di non dover giudicare, ma di esplorare e far conoscere lati oscuri del mestiere di chef.

Bang Bang Baby

Sarà la prima serie fiction italiana, un teen mafia tutto al femminile, ambientato nella Milano da bere, che racconta la storia di Alice (Arianna Becheroni), adolescente che cresce negli anni ’80 e che scopre l’appartenenza alla malavita calabrese del padre, diventando così il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, non per soldi, ma per conquistare amore e fiducia del genitore.

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo

Sarà questo il primo prodotto originale ad aprire le danze (disponibile dal 13 marzo) e vedrà protagonisti Francesco Totti, Fedez, Claudio Santamaria, Luis Sal, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino della Gherardesca. Dovranno fuggire e nascondersi per 14 giorni. Chi sarà riuscito nell’impresa di isolarsi dal mondo, e dai social, per così a lungo?