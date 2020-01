In arrivo due nuove serie TV Marvel e una è Secret Invasion [RUMOR]

TV News

di Mattia Chiappani - 24/01/2020 10:13 | aggiornato 24/01/2020 10:17

Dopo tante fan theory e speculazioni, finalmente la Secret Invasion arriverà nel Marvel Cinematic Universe come serie TV? Questo è quanto sostiene un nuovo rumor.

Sembra che la Casa delle Idee sia pronta a invadere davvero Disney+, con una quantità incredibile di contenuti originali. Attualmente infatti ci sono già ben otto serie TV annunciate per la piattaforma di streaming, legate al Marvel Cinematic Universe. Ad aprire le danze sarà The Falcon and the Winter Soldier nei prossimi mesi, seguito da tanti altri titoli molto attesi, da WandaVision a Moon Knight, passando per Ms. Marvel, Loki e altri ancora. A quanto pare però ci sono tantissimi altri progetti nei desideri degli Studios e due sarebbero stati messi ufficialmente in sviluppo nelle ultime ore. E uno di questi potrebbe fare la felicità di molti fan.

Stiamo parlando di una serie TV incentrata su Secret Invasion, che secondo un'indiscrezione riportata da Bleeding Cool, avrebbe ricevuto la luce verde dai Marvel Studios. Questo arco narrativo, raccontato da Brian Michael Bendis nel 2008, è rimasto particolarmente impresso nella memoria dei lettori e da lungo tempo si ipotizza che possa essere trasposto in qualche modo nell'universo cinematografico. Fin dall'annuncio della presenza degli Skrull in Captain Marvel hanno iniziato a susseguirsi fan theory sul possibile arrivo della Secret Invasion sullo schermo.

Effettivamente, la possibilità di un simile sviluppo non appare così remota. La presenza della razza aliena mutaforma nel franchise è ormai conclamata, così come la loro abilità di camuffarsi completamente ingannando tutti, spettatori compresi. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio proprio nei momenti finali di Spider-Man: Far From Home. Certo, c'è ancora qualche pezzo della scacchiera che deve posizionarsi, ma probabilmente si tratta di un progetto che debutterà molto più avanti, dando il tempo di preparare al meglio il terreno per la Secret Invasion. E chissà che il recentemente confermato Captain Marvel 2 non abbia un ruolo proprio in questo...

Come detto, non si tratterebbe dell'unico nuovo progetto di serie TV Marvel confermato. Il report infatti parla di un secondo show che avrebbe iniziato lo sviluppo, ma in questo caso le informazioni sono decisamente più scarse. Pare semplicemente che si focalizzerà su un personaggio importante del franchise, come succederà per Loki o Hawkeye. Tuttavia l'identità di quest'ultimo è ancora ignota.

È importante sottolineare che al momento non c'è alcun annuncio ufficiale a supporto di questi progetti. Tuttavia, si tratta di un rumor che vale la pena considerare, in virtù di una buona affidabilità passata della fonte e i possibili risvolti interessanti che progetti del genere comporterebbero per il Marvel Cinematic Universe.

Voi cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere una serie TV dedicata a Secret Invasion? E chi vorreste fosse il protagonista dell'altro progetto rumoreggiato?