24/01/2020 12:51

Photoshop, illusione ottica o prova reale?

Del Bigfoot si è sentito parlare spesso e volentieri: una creatura che, secondo la leggenda popolare, ricorderebbe un grosso uomo scimmia e si aggirerebbe nelle foreste del Nord America. Tuttavia la sua esistenza non è mai stata provata; anzi, secondo alcuni documenti rilasciati dall'FBI nei mesi scorsi, il bestione pare non sia mai esistito.

Sembrerebbero ora emerse nuove prove (presunte!) della presenza del Bigfoot, stavolta grazie a una webcam. Secondo quanto riportato da The Oregonian, il Criptide potrebbe essere stato immortalato dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di Washington (WSDOT) presso il passo montano Sherman della contea di Ferry. È possibile dare un'occhiata alle immagini che accompagnano il tweet seguente.

Sasquatch spotted!!! I'm not superstitious... just a little stitious. Have you noticed something strange on our Sherman Pass/SR 20 webcam before? If you look closely by the tree on the left there looks to be something... might be Sasquatch... We will leave that up to you! pic.twitter.com/RaDGqQdEUF — WSDOT East (@WSDOT_East) January 22, 2020

Secondo il WSDOT, non è la prima volta che le telecamere del Dipartimento rilevano qualcosa di anomalo:

Abbiamo individuato un alieno che si è mosso davanti alla telecamera, un albero di Natale che si è acceso durante i mesi invernali e ora quello che sembra essere il Bigfoot.

Inutile dire che gli scatti hanno acceso gli utenti di Twitter riguardo alle teorie della cospirazione e in molti hanno interagito con l'account del WSDOT. I più scettici hanno commentato per smentire la veridicità delle immagini, come l'utente @gabegarcia nel "cinguettio" seguente:

Da notare come in ogni foto sia caduta tanta neve sul terreno e sulla strada: perché allora non ce n'è sul "Sasquatch", che è tutto nero? Perlomeno, la prossima volta spargete un po' di neve finta sulla sua pelliccia.

Photoshop!!! Notice that more snow fell on the ground and roadway in each pic. Why is there is no snow on the all black “Sasquatch”? At least sprinkle some fake snow on his black fur next time. — DJ Gabriel Garcia (@gabegarcia) January 23, 2020

Il Dipartimento dei Trasporti ha affermato che il suo tweet era stato "pensato come uno scherzo", credendo piuttosto che un oggetto stazionario sia stato posizionato accanto all'albero fotografato dalla webcam. Ha riferito infatti al DayliDot che guardando anche adesso - in tempo reale - attraverso la webcam, si potrebbe notare che c'è davvero qualcosa ma è immobile. Qualcuno avrà posizionato un oggetto lassù, ma non è stato visto all'atto pratico.

Nonostante il Bigfoot sia solo parte dell'immaginario collettivo, sono diversi i film che si ispirano a tale creatura: basti pensare a Pottersville, dove il personaggio di Michael Shannon indossa il costume del popolare uomo scimmia e rende famosa una piccola cittadina, o al più recente Missing Link, film d'animazione dello Studio Laika candidato agli Oscar 2020.