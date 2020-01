B Positive, la nuova serie comedy di Chuck Lorre

TV News

B Positive potrebbe essere la nuova comedy di successo firmata da Chuck Lorre. CBS ha ordinato l'episodio pilota della serie che racconterà del legame stabilitosi tra un uomo in cerca di un rene e la sua donatrice.

CBS ha ordinato l’episodio pilota di B Positive, una nuova serie comedy firmata da Chuck Lorre, già produttore e creatore di The Big Bang Theory. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, lo show sarà girato in multi-camera e racconterà la storia di un uomo in cerca di un donatore di rene.

Secondo le prime indiscrezioni, per la precisione, la trama di B Positive sarà incentrata su un padre appena divorziato, Drew che, giunto allo stremo delle sue forze, troverà finalmente un donatore di rene: l’uomo incontrerà, infatti, Gina, una donna del proprio passato che si offrirà inaspettatamente volontaria. Insieme, i due stringeranno un legame improbabile e inizieranno un viaggio che cambierà entrambe le loro vite.

A scrivere la sceneggiatura sarà Marco Pennette, produttore esecutivo insieme allo stesso Lorre. A produrre, Warner Bros. Television, casa di produzione di lunga data di Lorre. Pennette, nell'arco della sua carriera, ha lavorato a serie come Ugly Betty e Desperate Housewives, oltre ad essere attualmente co-produttore esecutivo di Mom, sitcom ideata dallo stesso Lorre. Lorre ha, invece, al suo arco titoli del calibro di The Big Bang Theory – già prima citata – Young Sheldon, Dharma & Greg, Mike & Molly e, per l’appunto, Mom.

B Positive è il secondo episodio pilota ordinato da CBS a Lorre, dopo la comedy The United States Of Al alla quale lo stesso Lorre sta lavorando con David Goetsch e Maria Ferrari – già suoi colleghi in Big Bang Theory - Reza Aslan e Warner Bros. La serie racconta dell’amicizia tra un veterano dei Marines (Parker Young) in lotta per riadattarsi alla vita civile e l’interprete (Adhir Kalyan), che ha prestato servizio con la sua unità in Afghanistan.

Non ci resta che attendere per scoprire il destino di B Positive e se avrà tutte le carte in regola per diventare il nuovo successo di Chuck Lorre!