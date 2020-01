Bill Murray parla di Ghostbusters: Legacy (e Harold Ramis)

Per problemi finanziari, insieme, si trasferiscono nella vecchia fattoria del nonno in Oklahoma, dove avvengono strani fenomeni soprannaturali. I ragazzi otterranno l'aiuto di un professore del luogo (interpretato da Paul Rudd) per scoprirne di più.

Per i fan dei Ghostbusters, le parole di Bill Murray saranno di conforto, dato che in passato è uno degli attori che ha sempre rifiutato di tornare a interpretare il suo vecchio personaggio.

