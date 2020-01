Brad Pitt rivela: 'Rifiutai il ruolo di Neo in Matrix'

Cinema

di Mara Siviero - 24/01/2020 08:50 | aggiornato 24/01/2020 08:54

Tra gli attori che, nel corso degli, hanno rivelato di aver rifiutato il ruolo del protagonista in Matrix, si unisce anche Brad Pitt, che decise di "prendere la pillola rossa".

Brad Pitt ha rischiato di soffiare a Keanu Reeves il suo ruolo più famoso e di diventare protagonista di uno dei franchise più amati del cinema: Matrix.

Pitt, che è attualmente in lizza per gli Oscar 2020 nella categoria di Miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, ha recentemente rivelato di aver rifiutato la partecipazione al film Matrix e di interpretare il personaggio di Neo.

L’attore ne ha parlato durante un incontro al Santa Barbara International Film Festival, manifestazione in cui ha ricevuto il Maltin Modern Master Award:

Dico solo che credo non fosse un ruolo per me. Non è mio. È di qualcun altro e così è stato fatto. E lo credo fermamente. Ma ho rifiutato Matrix, dunque ho preso la pillola rossa.

Eppure, Brad Pitt non è il primo ad aver rifiutato la partecipazione ad uno dei film destinato a diventare un cult del cinema internazionale. Oltre a lui, infatti, all'epoca anche Will Smith aveva rifiutato il ruolo di Neo, per poter partecipare al film Wild Wild West, progetto che si rivelò poi un flop al botteghino e non riscosse note positive a livello di critica.

Per il ruolo di Neo, tuttavia, erano state considerate anche altre star, come Nicolas Cage, Val Kilmer e Johnny Depp, anche se poi venne scelto Keanu Reeves e il resto, ormai, è storia. Matrix, infatti, ridefinì la carriera di Reeves, che vinse numerosi premi e che diede la carica giusta per poter dare vita ad un vero e proprio franchise, con il quarto film attualmente in fase di produzione.

E voi che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto Brad Pitt nei del protagonista in Matrix?

Via People