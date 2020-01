Cinema

L'epica conclusione della saga Marvel domina la classifica delle recensioni più favorevoli del 2019.

Il sito di aggregazione voti Rotten Tomatoes ha stilato le classifice dei migliori film del 2019, per assegnare i Golden Tomato Awards 2019, basandosi sulle recensioni professionali dei critici registrate sul sito fino al 31 dicembre 2019.

Le classifiche che riguardano i film sono ben 7:

Distribuzione Regolare

Per poter entrare in questa classifica, i film devono aver avuto una distribuzione regolare (Wide Release). Quindi, eventi o programmazioni limitate a pochi giorni (come The Irishman per esempio) non sono stati presi in considerazione.

Il vincitore della classifica e quindi del Golden Tomato Awards 2019 è il film Marvel Studios Avengers: Endgame, definito emozionante, divertente e di grande impatto emotivo. Il film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo è uscito negli Stati Uniti il 3 maggio 2019 ed è divenuto il lungometraggio che ha incassato di più nella storia del cinema con ben 2.797.800.564 dollari.

Nella classifica di Rotten Tomatoes il secondo posto è occupato da una grossa sorpresa come Noi del regista Jordan Peele. Il film horror con temi impegnati di riflessione sociale ha conquistato tutti, confermando che l'industria cinematografica ha un nuovo vero talento in Peele. Noi è uscito negli Stati Uniti il 22 marzo 2019.

Segue il film d'animazione targato Disney/Pixar Toy Story 4, diretto da Josh Cooley, che ha introdotto un nuovo concetto di giocattolo (Forky) e portato l'animazione digitale a nuovi livelli. Toy Story 4, uscito nei cinema statunitensi il 21 giugno 2019 ed è stato definito dai critici commovente, divertente e splendidamente animato.

Si piazza in un clamoroso ma meritato quarto posto il giallo pieno di suspense Knives Out - Cena con delitto, scritto e diretto da Rian Johnson, uscito nei cinema americani il 27 novembre 2019. Del film viene elogiata la scrittura brillante e il cast ben assemblato e diretto che, ricorderete, è formato da attori del calibro di Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette, Ana de Armas, Don Johnson e Katherine Langford.

Al quinto posto c'è la vera prima grande sorpresa, ovvero La rivincita delle sfigate diretto da Olivia Wilde, uscito negli Stati Uniti il 24 maggio 2019. Il film viene definito divertente, originale e un nuovo punto di vista sul genere che racconta la crescita adolescenziale.

A completare i primi 10 posti di questa speciale classifica dei Golden Tomato Awards 2019 ci sono:

The Farewell - Una bugia buona, il film rivelazione scritto e diretto da Lulu Wang con Awkwafina, uscito negli USA il 9 agosto 2019

Spider-Man: Far From Home, il film di chiusura dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, uscito nelle sale americane il 2 luglio 2019, diretto da Jon Watts

C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino con un cast stellare e una storia che rivive negli anni '60. Nelle sale americane dal 26 luglio 2019

Shazam!, il film sulle origini del supereroe omonimo che parla anche di crescita e amicizia, diretto da David F. Sandberg e uscito negli Stati Uniti il 5 aprile 2019

Piccole Donne di Greta Gerwing e con un cast stellare, che dimostra che le storie classiche sono senza tempo. Nei cinema USA dal 25 dicembre 2019.

Distribuzione Limitata

In questa classifica rientrano tutti quei film che hanno avuto una distribuzione nei cinema americani limitata, quindi per pochi giorni.

La classifica è dominata da Parasite, il film di Bong Joon-Ho che ha conquistato critica e pubblico e, ora, sta dando filo da torcere alle produzioni americane durante la stagione dei premi. Il film viene definito da Rotten Tomatoes come uno sguardo brillante alla società odierna.

Al secondo posto si piazza la produzione più costosa di sempre di Netflix, The Irishman, che ha coinvolto alla regia Martin Scorsese e nel cast Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film è definito come un gangster movie epico, che rivisita i temi cari al regista in modo profondo e anche divertente.

Segue Storia di un matrimonio: un'altra produzione Netflix che ha convinto per la sua intensità e per le performance degli attori diretti da Noah Baumbach. Tra questi Scarlet Johansson, Adam Driver e Laura Dern hanno una candidatura agli Oscar 2020.

Al quarto posto c'è Dolor y gloria, il nuovo film scritto e diretto da Pedro Almodóvar con un Antonio Banderas al meglio.

Segue lo straordinario "pezzo" di storia americana dal titolo Apollo 11, il documentario di Todd Douglas Miller che celebra i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna.

Nella stessa classifica si segnala il docu-film di Peter Jackson They Shall Not Grow Old sulla Prima Guerra Mondiale, che si è distinto per l'incredibile lavoro di ricostruzione dei filmati originali.

Debutto alla regia

Il miglior debutto alla regia, ovvero quello recensito meglio nel 2019, è quello firmato da Josh Cooley con il film Toy Story 4. Al secondo posto c'è quello di Olivia Wilde con La rivincita delle sfigate. Segue quello del duo formato da Tyler Nilson e Michael Schwartz, che hanno diretto il film The Peanut Butter Falcon, quello della coppia formata da Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov per il documentario Honeyland, quello di Lila Avilés per il dramma dal titolo La camarista.

Lingua straniera

Parasite di Bong Joon-Ho Dolor y gloria di Pedro Almodóvar Ash Is Purest White di Zhangke Jia One Cut of the Dead di Shin'ichirô Ueda Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra

Lingua spagnola

Dolor y gloria di Pedro Almodóvar Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra La camarista di Lila Avilés Tigers Are Not Afraid di Issa López The Heiresses di Marcelo Martinessi

Miglior film dell'Australia

Il film australiano più recensito dell'anno è stato anche uno dei titoli più interessanti usciti nelle sale nel 2019. The Nightingale, il seguito di Babadook diretto da Jennifer Kent. Secondo i critici, la regista ha analizzato senza compromessi la violenza sessuale e l'orribile trattamento riservato agli indigeni nella Tasmania coloniale, ripercorrendo la storia di una giovane donna irlandese che cercava di vendicarsi del soldato inglese che aveva ucciso suo marito e suo figlio e l'aveva lasciata per morta.

Miglior film del Regno Unito

The Shall Not Grow Old di Peter Jackson Rocketman di Dexter Fletcher Maiden di Alex Holmes Fighting with My Family di Stephen Merchant For Sama di Waad al-Kateab e Edward Watts

