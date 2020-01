Gli Eterni è sicuramente uno dei film più attesi tra quelli appartenenti alla Fase 4 del cosiddetto Marvel Cinematic Universe.

Ora, l'attore Kumail Nanjiani - che interpreterà il ruolo del guerriero immortale Kingo - ha parlato con Entertainment Weekly della pellicola prevista nei cinema a fine anno, le cui riprese si stanno tenendo nella città di Londra.

Nanjiani ha parlato dell'impronta del cinecomic diretto da Chloe Zhao, definendolo il film più "fantascientifico" in assoluto tra quelli prodotti da Marvel Studios nel corso degli anni.

È davvero un film epico e una pura storia fantascientifica. È un racconto di supereroi, certo, ma per certi versi si tratta del film più fantascientifico di Marvel nonché del più epico in assoluto. È ambientato nell’arco di migliaia di anni, quindi non è affatto come gli altri [usciti in precedenza].