Il suo ultimo desiderio: trailer e trama del film con Anne Hathaway e Ben Affleck

di Marcello Paolillo - 24/01/2020 11:40 | aggiornato 24/01/2020 11:44

È online il nuovo trailer in italiano de Il suo ultimo desiderio, il film di spionaggio con Anne Hathaway e Ben Affleck basato sul romanzo di Joan Didion.

Anne Hathaway sarà la protagonista del film Il suo ultimo desiderio, di cui Netflix ha condiviso online il trailer ufficiale in italiano.

Il video, che trovate poco sopra, mostra una una giornalista veterana di Washington, D.C., Elena McMahon (interpretata dalla Hathaway), che accetta di svolgere un compito per conto di suo padre Richard (Willem Dafoe). Ciò la porterà a vivere in prima persona gli orrori del traffico internazionale di armi, finendo per ereditare la posizione del padre come commerciante per il governo americano e dando il via a pericolosi intrighi internazionali.

Il cast del film, diretto da Dee Rees (Mudbound) e il cui titolo originale è The Last Thing He Wanted, comprende anche Ben Affleck (nei panni del''ufficiale americano Treat Morrison, incaricato di investigare sulla giornalista), Rosie Perez ed Edi Gathegi.

Il Saggiatore

La pellicola è un adattamento assolutamente fedele del romanzo omonimo scritto da Joan Didion nel 1996, ambientato sullo sfondo dello scandalo tra Iran e Contra.

Lo script è curato dalla stessa regista e da Marco Villalobos, mentre tra i produttori figurano Cassian Elwes, Jamin O’Brien, Wayne Godfrey e Robert Jones. Le riprese del film si sono svolte sull'isola caraibica di Porto Rico.

Il suo ultimo desiderio verrà presentato in anteprima il 27 gennaio al Sundance Film Festival 2020, per poi approdare sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dal 21 febbraio 2020.