Il sogno di diventare astronauti e raggiungere le stelle e i pianeti più lontani che accomuna da sempre tanti bambini nel mondo, probabilmente per molti è rimasto un sogno irrealizzabile. Se però non volerete mai con un'astronave oltre le nuvole, sappiate che potrete contribuire alla causa spaziale scegliendo il nome del prossimo rover che atterrerà su Marte.

La NASA, infatti, ha ufficialmente aperto il sondaggio per scegliere il nome definitivo del rover che andrà sul Pianeta Rosso nel corso della missione prevista per l'estate 2020.

In un tweet l'agenzia governativa statunitense responsabile del programma spaziale ci ricorda di votare online, scegliendo tra i nove nomi finalisti del sondaggio.

What best describes a Mars rover? Tenacity? Fortitude? Courage? We’ve selected nine potential names for the #Mars2020 rover. You can vote for your favorite; results will be considered in selecting the rover’s name. https://t.co/PuiJ47SDeb pic.twitter.com/3oxEqWKa9N